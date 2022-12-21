鬧區「垃圾聖誕樹」跨年恐更大棵？北市環保局這樣做
有民眾最近在台北鬧區發現「垃圾聖誕樹」，被譏是台灣最美麗的風景。隨著耶誕節、跨年緊接而來，疫情趨緩、人潮漸增，垃圾議題備受關注，有人直言「跨年夜會看到更大棵的」。北市府環保局表示，商圈會加派人力清理、視情況設臨時性垃圾桶，跨年則是專案處理，現場封街設垃圾桶，更會有專人現場顧垃圾桶。
台北市信義區出現另類街頭風情，有民眾拍下一處垃圾桶大爆量滿溢出來，上方疊疊樂堆出3層飲料杯，甚至多到擺地面上，形容是大家努力完成「台北某個路口的聖誕樹」。畫面PO網引發熱議，有人說是「有味道的聖誕樹」、「再過兩個月會堆出另一座101大樓」、「跨年夜會看到更大棵的」。
實際回到現場，此處為香堤大道的松壽路一側，垃圾桶未如日前爆滿，不過這裡民眾來往頻繁，周遭又有商圈、美食店家，垃圾桶被塞滿時有所聞。
北市府環保局環境清潔管理科長鄧淞駿對此表示，會責成清潔隊於熱點時段加派人力清理，而信義商圈周一至周四的人潮不如假日多，針對周末或特定節日採設置臨時性垃圾桶因應，增加收運頻率。
鄧淞駿進一步說明，台北市目前設置約2000組行人專用清潔箱，平均每日收運4至6次，針對商圈如信義、公館、西門町、東區等人潮較多之處，會於假日下午、晚上的熱點時段派員加收2至3次不等，以提高清運頻率。
隨著疫情趨緩，台北市不少商圈、觀光景點的人流漸增，耶誕節周末登場，緊接著是跨年晚會，預期人潮更甚以往。鄧淞駿表示，跨年是專案，現場封街會增設垃圾桶、出動大型垃圾桶，並安排專人在場巡視。
對於市容環境維護有感的蔣萬安，即將於25日走馬上任台北市長，曾說過當選後優先做3件事，第一就是走訪清潔隊，他認為默默為城市付出的清潔隊員往往被大家忽視，因此上任第一天一定這樣做，給予加油打氣。
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