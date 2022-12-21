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把握除夕收運時間 新北初一至初三垃圾車停收

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北環保局公布新北市春節收運時間。圖／新北市環保局提供
新北環保局公布新北市春節收運時間。圖／新北市環保局提供

農曆春節即將到來，新北市環保局公布過年期間的垃圾收運規畫。各區清潔隊在112年1月21日除夕當天，自上午收運至下午6點止，1月22日至24日農曆初一至初三停止收運，1月25日提前上工加班收運。除夕晚間至初三循線垃圾停收期間，額外設置了72處定時定點收運站，如有倒垃圾需求的民眾，可多加利用。

新北環保局表示，春節期間在72處定點收運站倒垃圾，除需使用專用垃圾袋外，為維持各定點的環境整潔，稽查員也將架設移動式監視器、巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾，將依廢棄物清理法告發，最高可處6000元罰鍰。

新北環保局提醒，民眾倒垃圾應依規定區分為一般垃圾、廚餘和資源回收物3類，尤其以下各類物品切勿直接丟入垃圾車，以免於密閉的車斗內，經壓縮摩擦產生火花而爆炸，包括造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應於空曠處排空，再交付資源回收車。

此外，行動電源、電池等應資源回收；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

另外，大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857（鈴一鈴幫我清）或各區清潔隊預約專線，並請提前於1月14日前向清潔隊預約登記，以利於年前進行清運；1月15日至1月21日僅受理預約年後清運；如家中整理出不需使用但外觀良好、功能正常的家具或家電，可於1月19日前或1月30日後的上班時間聯絡環保局「幸福小站」(專線：02-8952-0755)，以利安排時間到府收運媒合。

新北環保局公布新北市春節收運時間。圖／新北市環保局提供
新北環保局公布新北市春節收運時間。圖／新北市環保局提供
大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857（鈴一鈴幫我清）或各區清潔隊預約專線。圖／新北市環保局提供
大掃除期間如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857（鈴一鈴幫我清）或各區清潔隊預約專線。圖／新北市環保局提供

資源回收 除夕

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