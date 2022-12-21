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2023新北淡水八里跨河煙火 最佳9大觀賞點攻略曝光

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市跨年煙火定調為「璀璨新北」，布設1公里長的煙火線，八里岸際、淡江大橋、漁人碼頭等多點都可欣賞。圖／新北高灘處提供
新北市跨年煙火定調為「璀璨新北」，布設1公里長的煙火線，八里岸際、淡江大橋、漁人碼頭等多點都可欣賞。圖／新北高灘處提供

跨年時刻即將來臨，新北最注目的「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於今年最後一天晚間施放，新北高灘處也公布淡水4處、八里5處等9處最佳觀賞點，當天周遭下午就會展開活動，民眾可從一路從白天玩到黑夜，大眾運輸也會配合活動加開班次，方便民眾交通。

淡水、八里跨河煙火去年首度施放後廣受好評，市府今年再次舉辦。高灘處指出，新北首創全台跨年唯一「兩岸三地」煙火同步施放，淡水、八里都能觀賞的立體環繞視角，煙火布線也長達1公里，彈數更達1萬4168發；今年煙火將於12月31日20點23分率先與大家一起迎接2023年。

高灘處透露，今年煙火有別於以往，不只施放點增加，總發數也再提高，為讓民眾可以更全面觀賞兩岸三地煙火秀，今年也公布最佳觀賞景點攻略，分別是淡水側的淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘等觀賞點。

高灘處表示，淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園，從下午就有舞台表演，八里活動現場也規畫打卡送限量好禮活動，民眾可白天就到場遊玩，一路玩到晚上觀賞煙火，同時也能避開淡水端的交通人潮。

高灘處呼籲，當日下午4點開始交通管制，也請大家多加利用大眾運輸工具前往，各站步行至活動會場或最佳煙火觀賞點都非常便捷，捷運及淡海輕軌也會配合活動，依人潮加開班次，更便利民眾進行轉乘，請民眾多多搭乘。

「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於今年最後一天晚間施放，新北高灘處也公布淡水4處、八里5處等9處最佳觀賞點。圖／新北高灘處提供
「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於今年最後一天晚間施放，新北高灘處也公布淡水4處、八里5處等9處最佳觀賞點。圖／新北高灘處提供

淡水 八里 漁人碼頭 煙火秀 跨年

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