元旦新制 北市建物8樓以上應定期公安申報

北市府公布明年元月上路新制，提醒指出，由於明年起實施8層以上建築物公共安全檢查申報作業，明年3月前未完成公安申報，可依建築法及公寓大廈管理條例規定開罰，最高可罰30元。

建管處指出，自民國112年1月1日起，北市建築物達8層樓以上(含8樓)均應定期辦理建築物共用部分之建築物公共安全檢查簽證及申報，建築物8層以上未達16層應每3年申報1次、16層以上應每2年申報1次。檢查項目為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統共6大項。

除8層以上建築物共用部分應定期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報外，建築物所有權人亦應自行維護確保公共區域逃生避難動線暢通無阻，加強防火避難設施及設備安全意識，如走廊、樓梯間不得堆放雜物妨礙逃生及常閉式防火門不得敞開或有無法關閉、損壞影響防火避難等情形，以共同維護建築物公共安全。

此外，民眾若有建築物公共安全檢查及申報相關問題，歡迎隨時向建管處詢問，服務專線：1999（外縣市請撥02-27208889）轉8387。

其他新制，包括包括北市廢除化糞池或改設為污水坑，補助再加碼，由5.2萬至12萬元提高到6.5萬至15萬元。另外，補助舊社區設置電動車充電設備，訂定「台北市公寓大廈設置非營利電動車充電設備補助要點 」。

建管處指出，已經編列112年度補助費用100萬元，112年1月1日生效的充電設備補助要點詳細內容、相關表格及各有關資訊，建管處已經放在「既有建築物設置電動車充電設備輔導團隊專區」（網站位置：台北市建築管理工程處首頁（https://dba.gov.taipei）＞建管業務綜合查詢＞宣導專區＞既有建築物設置電動車充電設備輔導團隊）資料夾中，市民可多加利用。