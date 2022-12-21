每賣1箱金山甘藷捐10元 5萬愛心捐4小學學童營養午餐

為推廣正宗金山甘藷，今年新北市金山區公所舉辦金山甘藷季，結合金山地區農會與基隆郵局聯名合作推出金山紅心甘藷禮盒，讓消費者在全國各地郵局皆能訂購，每賣出1箱都捐出10元做為營養午餐經費，共累積5萬元捐給金山區4所國小學童。

這項活動已圓滿結束，金山區公所昨天在區公所舉辦「2022金山甘藷季「心有所藷」捐贈儀式」，將販售累積金額5萬元贈三和、中角、金山、金美4所國民小學作為營養午餐經費，除照護孩童飲食健康，也感謝民眾支持在地農特產。

金山區長廖武輝表示，金山每年夏、秋正是甘藷豐收的季節，因為特殊地形，金山區更是台灣北部主要甘藷產區，東北季風吹拂加上半砂質黏土土壤，正是金山甘藷鬆軟Q甜的原因，讓金山區出產的臺農66號及57號都是甘藷中的極品。

金山區公所這次結合金山地區農會與基隆郵局聯名合作推出金山紅心甘藷禮盒，除成功拓展銷售通路，也感謝基隆郵局買甘藷做公益活動，讓金山地區國小營養午餐獲得助益。