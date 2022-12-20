獨／藍營新北議長陷連任危機！ 侯友宜明早返台協調

新北市長侯友宜有高民調及高聲量，新一屆府會關係也成為關注焦點，現在傳出無黨團結聯盟黨團跟國民黨團協調要求支持參選副議長，否則不排除自推正副議長人選。國民黨新北市黨部低調回應，國民黨這次獲32席，沒有完全過半，因此需要無黨議員支持，現在的確在協調中。

消息人士指出，國民黨團內有部分議員對現任副議長陳鴻源不滿，而無黨團結聯盟也因為成為關鍵少數，希望能獲支持選副議長，並將推出山地原住民議員馬見角逐，若國民黨不願支持，將推正副議長自行參選，包含議長參選人蔡錦賢、副議長參選人馬見。

馬見表示，沒聽說這規畫，會好好專注原住民事務。截至截稿前，陳鴻源則是未接電話。不具名議員指出，因為目前還在協調中，情況的確非常緊張，市長侯友宜這幾天赴日本私人行程，明天一早就主持市政會議，同時也要趕緊協調。

地方人士認為，侯友宜是有機會攻大位的人，也希望未來市政不要綁手綁腳，要能在議會如魚得水，而無黨團結聯盟及無黨議員本來也就偏藍，不太可能去支持民進黨，還是希望有圓滿結果，但若國民黨態度太強硬，不排除「魚死網破」，這樣對誰都沒有好處，希望大家以和為貴。

該人士還說，目前無盟、無黨、民眾黨加起來有五席，國民黨內至少有兩席不願投陳鴻源，有足夠影響力不讓國民黨順利當選正副議長。國民黨新北議員表示，不止一人不滿，其實應該要比照台北舉行假投票，怎麼會直接就定人選，逼人含淚投票；侯友宜若要協調，應該先協調他，若要繼續這樣搞，最後就是拒投。