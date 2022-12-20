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新北市府拚員工生育率 子女幼兒園今年轉型非營利

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
孩童參加新北市府大廳的兒藝節活動，與市長侯友宜一起作畫。圖／新北人事處提供
孩童參加新北市府大廳的兒藝節活動，與市長侯友宜一起作畫。圖／新北人事處提供

我國生育率持續下降，引發政府憂心，新北力推公托，近年也拚各區公托數量，市府員工子女托育問題也引發關注。新北人事處表示，員工子女幼兒園今年起轉型為非營利幼兒園，每月托育費用也降低。

人事處說明，市府為照顧員工子女，於行政大樓設立員工子女幼兒園，原本每月平均收費約8300元，為減輕同仁經濟負擔，市府積極與國教署配合，在今年的8月1日轉型為非營利幼兒園，每月收費大幅降低至2000元以下。

人事處長林正壹表示，市府近年為讓員工無後顧之憂，積極推動友善職場，除在稅捐處增設員工子女托嬰中心，以及市府大樓幼兒園轉型為非營利幼兒園，大幅降低收托費用，減輕員工負擔外，未來在三重第二行政中心，也規畫有員工子女托育機構進駐。

另外，為能兼顧基層員工權益，臨時人員自107年迄今薪資調幅超過14%，均高於基本工資，努力營造一個友善工作環境。

市府員工至員工子女幼兒園說故事，與孩子一起同樂。圖／新北人事處提供
市府員工至員工子女幼兒園說故事，與孩子一起同樂。圖／新北人事處提供

幼兒園 托育 新北

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