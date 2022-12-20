安坑輕軌1因素無法日間施工 半夜聲響引正反論戰

安坑輕軌近日完成初勘，只要再經履勘後即可通車，近日持續測試，接駁公車也都到位；不過有居民於在地社團抱怨，半夜被施工聲吵到睡不著，文章一出引發正反論戰，有民眾身有同感，也有民眾認為要享受交通成果就要先忍受這一段。新北捷運局回應，該工程為隔音牆，安全因素而無法日間施工，在12個工作夜即完工，會要求廠商降低音量並加速。

在地居民在臉書社團抱怨，自己住家在安泰路，從昨晚11點到半夜12點多都一直有施工敲打噪音，另外還有工人大呼小叫的聲音，自己不是個淺眠的人，但如此情況讓人難以入眠，真的難以忍受；讓不少居民都參與討論。

文章一出引發正反論戰，有網友認為現在用夜間搶著施工，確實影響夜間休息，噪音確實令人煩躁，而這情況看來，也不可能如市府所說的年底通車；不過也有民眾認為，工人們也不願意、也很辛苦，大半夜施工也是為了不影響日間交通，趕工也是為了讓民眾盡早能搭乘，現在的交通黑暗與噪音等是為了未來方便交通的成果。

捷運局回應，安坑輕軌於鄰近住家路段，為加強日後營運時減噪效果，已於先前實車穩定性測試時做噪音監測，其結果皆符合環保規範；另外，為進一步精進改善效果，近期陸續做隔音牆精進工程。