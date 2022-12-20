北農批發市場擴大低溫卸貨區 完成冷鏈最後一哩路

農產品從產地到消費地全程冷鏈將完成最後一哩路，台北農產運銷公司今天啟用全國首座低溫卸貨拍賣區，冷藏車將可直接到濱江市場4樓卸貨，並推動農產運銷冷鏈物流體系，串連產地預冷、棧板化作業，冷藏車運輸等各項措施，讓蔬果從運輸到批發市場全程都維持15至18度的低溫。

北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，農委會主委陳吉仲、北農總經理翁震炘、北農董事長黃向羣等人出席。

翁震炘說，農產品在產地，或是冷藏車載運到批發市場，大賣場、超市都有冷鏈，唯獨批發市場沒有，今天算是把最後一哩路完善建構，二市場的低溫拍賣區及卸貨碼頭共566 坪，讓冷鏈不斷鏈，至於一市場，中繼市場會盡快設置，未來的永久市場更大，低溫卸貨區可達萬坪。

翁震炘說，農產品品質好，拍賣價格就會上去，以青江菜為例，有冷鏈運輸的拍賣價一公斤可以到7、80元，沒冷鏈的一公斤只有1、20元，北農做就能帶動批發市場產地做，至於電價，因低溫設備全面採用節能設備，加上拍賣市場使用離峰優惠電價，因此不會消耗太多能源和產生高額費用。

陳吉仲說，冷鏈全國各地都會有，政府正全力建置，北農作為示範點是第一步，未來產地批發市場也都會陸續建置，從生產到集貨到批發市場再到通路等，每個冷鏈都要建置好，冷鏈做好可提升農產品品質，提供更好的貨物給消費者，農產品價格也可維持在很好水準，農民收入也會增加。

北農今年10月起推行「新式摺疊籃」取代成本日益高漲的紙箱，翁震炘說，農友可以每只20元以下的金額加入容器循環使用的機制，由於北農已全面實施供應人實名制，並將產銷交易平台電子化，因此才能排除萬難順利推動摺疊籃循環使用，第一階段在雙十節後導入葉菜類使用，至今已累計和13家果菜供應單位合作，除葉菜類外也推廣至香蕉等果品，北農預計明年持續開發不同高度的摺疊籃。