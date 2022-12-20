快訊

代購Costco狂搬退燒藥寄大陸引公憤 在美華人怒：過分了

失聯23天！張勝豐首發聲認被救回：身心被折磨到極致

中華郵政明起調升存款利率 1年定儲機動利率漲至1.435%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北農批發市場擴大低溫卸貨區 完成冷鏈最後一哩路

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，展示新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影
北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，展示新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影

農產品從產地到消費地全程冷鏈將完成最後一哩路，台北農產運銷公司今天啟用全國首座低溫卸貨拍賣區，冷藏車將可直接到濱江市場4樓卸貨，並推動農產運銷冷鏈物流體系，串連產地預冷、棧板化作業，冷藏車運輸等各項措施，讓蔬果從運輸到批發市場全程都維持15至18度的低溫。

北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，農委會主委陳吉仲、北農總經理翁震炘、北農董事長黃向羣等人出席。

翁震炘說，農產品在產地，或是冷藏車載運到批發市場，大賣場、超市都有冷鏈，唯獨批發市場沒有，今天算是把最後一哩路完善建構，二市場的低溫拍賣區及卸貨碼頭共566 坪，讓冷鏈不斷鏈，至於一市場，中繼市場會盡快設置，未來的永久市場更大，低溫卸貨區可達萬坪。

翁震炘說，農產品品質好，拍賣價格就會上去，以青江菜為例，有冷鏈運輸的拍賣價一公斤可以到7、80元，沒冷鏈的一公斤只有1、20元，北農做就能帶動批發市場產地做，至於電價，因低溫設備全面採用節能設備，加上拍賣市場使用離峰優惠電價，因此不會消耗太多能源和產生高額費用。

陳吉仲說，冷鏈全國各地都會有，政府正全力建置，北農作為示範點是第一步，未來產地批發市場也都會陸續建置，從生產到集貨到批發市場再到通路等，每個冷鏈都要建置好，冷鏈做好可提升農產品品質，提供更好的貨物給消費者，農產品價格也可維持在很好水準，農民收入也會增加。

北農今年10月起推行「新式摺疊籃」取代成本日益高漲的紙箱，翁震炘說，農友可以每只20元以下的金額加入容器循環使用的機制，由於北農已全面實施供應人實名制，並將產銷交易平台電子化，因此才能排除萬難順利推動摺疊籃循環使用，第一階段在雙十節後導入葉菜類使用，至今已累計和13家果菜供應單位合作，除葉菜類外也推廣至香蕉等果品，北農預計明年持續開發不同高度的摺疊籃。

翁震炘說，現在一只紙箱都要價50元以上，若要租用之前的舊塑膠籃一只也要68元，新式摺疊籃租金只要20元，若可在7日內歸還還可以折抵20元，以北農交易量每天17萬件來算，若導入11萬件使用新摺疊籃，每年可以替代3千5百萬個紙箱，為農友節省近50%包裝成本，節省約7億元。

北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，展示新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影
北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，展示新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影
北農批發市場擴大低溫卸貨區。記者徐偉真／攝影
北農批發市場擴大低溫卸貨區。記者徐偉真／攝影
北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，展示新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影
北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，展示新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影
北農的新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影
北農的新式摺疊籃。記者徐偉真／攝影
北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，農委會主委陳吉仲(左4)、北農總經理翁震炘(左3)、北農董事長黃向羣(左5)等人出席。記者徐偉真／攝影
北農今天舉辦「北農革新成果暨產銷履歷農產品推廣記者會」，農委會主委陳吉仲(左4)、北農總經理翁震炘(左3)、北農董事長黃向羣(左5)等人出席。記者徐偉真／攝影

北農

延伸閱讀

建立全台第一低溫卸貨拍賣區批發市場 陳吉仲稱讚北農成果

李貴敏問為何日本能台灣不能？陳吉仲：妳要問中國

立委質詢農漁產品遭陸禁輸入 陳吉仲頻插話遭召委制止

台灣農水產品禁銷大陸 陳吉仲示警：之後也要有所準備

相關新聞

安坑輕軌1因素無法日間施工 半夜聲響引正反論戰

安坑輕軌近日完成初勘，只要再經履勘後即可通車，近日持續測試，接駁公車也都到位；不過有居民於在地社團抱怨，半夜被施工聲吵到...

北農批發市場擴大低溫卸貨區 完成冷鏈最後一哩路

農產品從產地到消費地全程冷鏈將完成最後一哩路，台北農產運銷公司今天啟用全國首座低溫卸貨拍賣區，冷藏車將可直接到濱江市場4...

北市預約清運大型廢棄物 即起至明年1月19日錯過等過完年

歲末年終到來，不少民眾陸續整理居家環境，台北市政府環保局即日起至明年1月19日，開放大型廢棄物提前預約免費收運，錯過就得...

柯文哲任內城市博覽會爭議多 研考會：政風主計都有來審查

柯市府首長總辭，北市研考會今也針對近期爭議多的城市博覽會召開說明會，研考會主委黃銘材表示，去年10月決定辦城博時，當時並...

柯市府今總辭…談8年改變政治文化 柯文哲：開會都明著講

台北市長柯文哲任期倒數，市府副市長、一級機關首長今總辭。柯文哲致詞表示，這8年來，他帶給市府重要的還是政治文化改變，「開...

空中大學校園圍牆將拆除 未來校園全開放融入周遭生活圈

國立空中大學位於新北市蘆洲區，不過因為位於市區，因此周圍人行道窄小，校門及圍牆也頗有壓迫感，新北市政府與空大共簽合作備忘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。