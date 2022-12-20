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汐止彈藥庫活化有成 成表演藝術倉儲試辦首站

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
文化部推動「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」，第一站就選在汐止區，新的倉庫得以落腳於汐止的舊橫科彈藥庫。 圖／觀天下有線電視提供
文化部推動「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」，第一站就選在汐止區，新的倉庫得以落腳於汐止的舊橫科彈藥庫。 圖／觀天下有線電視提供

因為一直以來表演藝術團體都面臨大型道具、布景都沒有合適合法的地方存放，文化部推動「提升表演藝術倉儲環境補助計畫」，第一站就選在汐止區，新的倉庫得以落腳於汐止的舊橫科彈藥庫，今(20)日文化部長李永德、立委委員沈發惠、賴品妤、趙天麟及紙風車文教基金會等表演藝術團體都出席參加。

文化部長李永德表示，這個空間是國防部的閒置空間，協調過程很感謝沈發惠委員、賴品妤委員及趙天麟委員，更感謝紙風車將這裡整修提供給表演團隊做倉儲空間，因為台灣的表演團隊非常的多，通常來講是不是有足夠的空間來容納他們的倉儲，雖然不是很重要但卻是不可或缺的，所以，這個計劃能夠適時的解決他們的問題，文化部會繼續推動。

立委委員沈發惠說，文化部能夠推動這項計劃對表演藝術團體以及各個實施這項計劃的地方來講都是雙贏共好的結果，今天試辦的地點原本是國防部的彈藥庫，因為在2006年發生爆炸遷移，這個空間就閒置，而在兩年前紙風車在八里的倉儲發生大火後，在各地尋覓地點的時候，最後覺得這個地點最適合，一方面原本的硬體建築就在，另外就是距離交流道下來只有五分鐘的車程，在經過多方協調後進駐，現在紙風車又在這裡規劃出空間，讓表演團隊進駐做為倉儲空間，解決許多表演團體苦惱的問題，希望能做為起點，在全國各地都能開花結果。

立法委員賴品妤指出，紙風車讓人蠻感動的是不只是獨好，因為大家也知道表演藝術團體常常最缺乏的就是倉儲空間，紙風車也因為這樣子，在今年七月跟文化部申請了「表演藝術倉儲試辦計畫」，目前有七個團體進駐。

主要是因為一直以來表演藝術團體都面臨大型道具、布景都沒有合適合法的地方存放，文化部看見他們的需求與困境，推動了這次的計劃，協助鼓勵表演藝術團隊改善倉儲空間，第一站就落腳汐止的橫科彈藥庫。。

文化部 紙風車

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