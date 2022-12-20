汐止城中里街道裝點聖誕紅 喜氣洋洋到過年
聖誕節到了，汐止區城中里已經能夠感受到濃濃的過節氣氛，和往年一樣，城中里辦公處買了三百多盆的聖誕紅，掛滿里內的大街小巷，還有基隆河、茄苳溪步道，到處都看的到聖誕紅，喜氣洋洋讓散步休閒的民眾都說好有過節氣氛。
儘管天氣冷颼颼，不過，天氣放晴，再加上太陽公公露臉，星期一一早的基隆河步道，就有不少民眾來散步休閒，而沿路看過去，除了基隆河景，掛在路燈桿上頭的聖誕紅也很吸晴，一盆盆紅通通的聖誕紅點綴，民眾說，很有過節的氣氛。
城中里長廖福賢表示，聖誕節即將來臨、新的一年也快到了，城中里每一年的這個時節都會買一些聖誕紅裝飾里內的橋樑、電線桿、大街小巷，至於澆水維護也很感謝有志工協助，出太陽的話，一般都是兩天會澆水一次。
廖福賢說，里內步道這幾年的營造下，環境越來越好，四季都有花可以欣賞，現在除了聖誕紅，還有黃色、橘色仙丹都在開，另外，鳥類生態也變好，現在沿途從城中公園、基隆河步道一直到茄苳溪，都佈置了聖誕紅，看起來熱鬧又喜氣，而根據往年的經驗，聖誕紅會一路紅到農曆過年，也歡迎民眾多多到城中里步道來走走，感受過節氣氛。
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