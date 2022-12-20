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淡水公所攜手工商婦女會 寒冬捐熱血做公益

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所攜手淡水工商婦女協會所主辦的捐血活動，希望能解決血荒的困擾。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所攜手淡水工商婦女協會所主辦的捐血活動，希望能解決血荒的困擾。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公所攜手淡水工商婦女協會所主辦的捐血活動，昨(19)日於淡水水碓活動中心前登場，不少民眾拿著捐血資料準備抽血，現場許多路過的民眾順道來捐血，淡水區長巫宗仁也親自到現場，為捐出熱血的民眾加油打氣，希望能解決血荒的困擾。

淡水區長巫宗仁表示，最近寒流來襲，在寒冬當中特別需要熱血的幫助，因為每到冬天台灣的血庫就會有血荒的困擾，而婦女會，都在每年都會不固定在每月的十九日舉辦捐血活動，雖然遇上平日，目標訂在450袋，不過才開始一個上午，就有破百人來參與捐血。

在活動現場，捐血中心響應無紙化，特別用數位平板來讓民眾線上填資料登計，不只環保也很方便。

淡水區工商婦女會理事長甘允珍表示，今年特別在大晴天當中，雖然氣溫非常低只有十度的低溫，但就是要鼓勵民眾一起來捐出熱血響應公益，而區長也親自送出贈品給捐血的民眾，讓這一場活動特別溫暖。

捐血中心 淡水

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