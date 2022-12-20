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汐止厚德里共餐有成 爭取扶輪社全球獎助3萬美金

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里老人共餐辦的好，厚德里長陳有諒爭取國際扶輪社全球獎助金3萬美金，做為汐止區關懷弱勢及原住民社區創生經濟推動補助。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里老人共餐辦的好，厚德里長陳有諒爭取國際扶輪社全球獎助金3萬美金，做為汐止區關懷弱勢及原住民社區創生經濟推動補助。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里老人共餐一辦就是十個年頭，照顧關懷長輩，這中間扶輪社也多次捐加菜金，這次則是有意爭取國際扶輪社全球獎助金3萬美金，做為汐止區關懷弱勢及原住民社區創生經濟推動補助，所以，考核一行人也實際拜訪里長及原住民代表，了解地方需求及規劃。

中和福美扶輪社創社社長林素梅表示，扶輪社長期關懷老人家，在社區服務這一塊尤其在厚德里這邊，另外，也發現國際扶輪社有獎助金計劃，厚德里的善心服務活動可以透過資源投入，讓社友們都可以參與如何協助在地，不管是失業族群或是中老年族群，能夠有才藝技能、創造商機可能性的，增加他們的家庭收入，改善社會經濟。

厚德里長陳有諒表示，感謝中和福美扶輪社一行人，協助申請保羅哈里斯獎助金，為里內不管是老人共餐，或是里內年輕人、原住民等族群創業，總共有三萬美金，相關人員也到現場來了解地方社區狀況及需求，所以，也邀請了原住民關懷協會的理事長向主委報告該如何啟動這個計劃，進而爭取全球獎助金，為社區創生經濟促進做為推動的補助金。

扶輪社獎助金委會員主委李湘偉指出，如何讓社區再繼續發展，大家能過更好的生活，國際扶輪有全球獎助金的項目，結合世界各地扶輪社的捐款幫助各地的社區，在台灣發掘各地的需要，而在中和福美扶輪社創社社長林素梅的介紹下來厚德里了解里內及原住民家庭關懷協會在地的一些需要，協助幫助地方的經濟發展，制定比較好的方案、實施方法，來協助在地需要幫助的居民。

原住民 汐止

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