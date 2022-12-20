2億元建構老幼共學服務空間 台東樂鈴社福大樓動土
台東縣老人會館改建樂齡社福大樓今天動土，縣府強調大樓耗資近2億，完工後將提供長照家屋、家庭喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐及公共托嬰服務，預計113年12月完工。
台東縣長饒慶鈴、縣議長吳秀華及多名縣議員今天都參加動土儀式，饒慶鈴直言老人會館已經有38年歷史，缺少無障礙設施、建物老舊，縣府一直想規畫一棟多元樂齡社福大樓，但因會館歷史記憶、協調館外市集文化，感謝大家支持大樓終於動土興建。
社會處長陳淑蘭說，樂齡社福大樓是地下1層地上4層綠建築，更是1棟多功能全齡照顧中心，總經費達2億元，中央補助近億元，其他部分由縣府自籌及公共彩券基金投入，大樓完工後除建置失能老人連續性長照服務，也將提供全齡社福資源。
台東縣老年人口數為3萬9600人，佔比約18.62%，高於全國老人人口比率，縣府今年推動高齡者預防，及延緩失能照護進入社區，縣內目前有日間照顧中心五處日照喘息點5處小規模多機能長照服務9處，並陸續打造7座多元照顧服務中心。
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