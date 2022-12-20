北市預約清運大型廢棄物 即起至明年1月19日錯過等過完年
歲末年終到來，不少民眾陸續整理居家環境，台北市政府環保局即日起至明年1月19日，開放大型廢棄物提前預約免費收運，錯過就得等到27日。年節期間，小年夜正常清運、除夕兩時段加班收運垃圾、初一起停收3天，直至初四恢復正常。
農曆除夕為明年1月21日，家戶年終大掃除，汰換家中老舊家具、家電或修剪庭院樹枝等大型廢棄物，最晚於19日下午4點30分前致電各區清潔隊，預約時間、地點，並搬運至約定處，清潔隊會依約前往處理，除夕至初五停收，違者放置戶外，可開罰1200元至6000元罰款。
小年夜1月20日正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，除夕當天中午、夜間時段加班清運垃圾，屆時會以響鈴音樂通知民眾，初一至初三停收3天，初四起恢復收運一般垃圾、廚餘與資源回收物。若無法配合清運時段，可就近到全市32處垃圾限時收受點倒垃圾。
環保局提醒民眾，清理居家與周邊環境，特別注意屋旁防火巷雜物、積水容器，防範病媒蚊孳生。
另外，煮食用的卡式爐瓦斯罐，用盡後依4步驟「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，將高壓瓶罐容器安全的回收。食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶共5大類，不能直接丟入垃圾車中，須確實處理再交由垃圾車、資源回收車或採逆向回收。
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