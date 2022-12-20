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獨立區域電網 打造沙崙智慧綠能科學城100%綠電使用

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府經濟發展局辦理「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」招商成功，今天簽約。記者鄭惠仁/攝影
台南市政府經濟發展局辦理「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」招商成功，今天簽約。記者鄭惠仁/攝影

台南市政府經濟發展局辦理「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」招商成功，今天舉辦簽約記者會，將投資8億多元，4年內完成太陽光電裝置容量約16.42MW，每年平均發電量約2050萬度電，在沙崙打造一個小台電，也將是全國第一個智慧綠能示範園區。

此案由市府對睿禾控股集團及宏碁公司聯合籌組民間機構(智禾金碳股份有限公司)招商，今天下午舉行簽約記者會，智禾金碳公司計畫在沙崙投資逾8億，預定於115年完工商轉，台電副總經理張忠良、第一金投信總經理廖文偉、宏碁公司董事施宣輝、成功大學電機系教授楊宏澤均出與會見證。

睿禾控股暨智禾金碳董事長陳坤宏表示，將傾注集團資源投入此案，包含豐富的再生能源建置與售電經驗，結合再生能源預測技術與宏碁集團的智慧科技應用專業，推動創能、儲能、節能及智慧整合系統，建構沙崙科學城虛擬電廠，進行電力調度與負載管理。未來並將建立「園區能源管理系統」，透過電力數據的收集、分析與可視化功能，達到有效電力使用、預測與管理目標，並將技術應用即時對公眾展示。

市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城陸續由中研院、工研院、國研院等投入研發能量下，可望成為台灣推動「5+2創新產業」中，智慧城市重要示範區域及亞太綠能發展中心。而配合「前瞻基礎建設計畫－綠能建設」，也選定「沙崙智慧綠能科學城」作為研發基地與示範場域，用來推動再生能源及建設智慧電網，加速台灣推動節能、創能、儲能及智慧系統整合之能源轉型，今日BOT案的招商發表，將更加充實區域的智慧綠能創新應用。

黃偉哲強調，此BOT案的招商成功，有非常重要的意義，因為這是個獨立的區域智慧電網，可以讓區域內、外的電力使用更平衡。他說，台南市的太陽能光電裝置的備案容量是全台灣最高，如果每個區域有各自的智慧電網，在電力輸送過程中所造成的耗損就會更少，此案是綠色經濟重要的里程碑。

經發局長陳凱凌表示，「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」興建期5年，營運期20年，太陽光電裝置容量約16.42MW，每年平均發電量約2050萬度電。他強調，此案為國內首件結合再生能源發電、儲能系統、智慧電網的園區整合式智慧能源管理系統建置案，並透過民間投資興建滿足財務自償性，最大亮點是結合智慧電網，打造沙崙智慧綠能科學城以全區100%綠電使用為目標，結合綠能發電、節電、儲電等相關設施，展現綠能供電穩定度，以提高民眾對綠能之接受度，加速綠能技術及設施的普及應用。

台南市政府經濟發展局辦理「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」招商成功，今天簽約。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府經濟發展局辦理「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」招商成功，今天簽約。記者鄭惠仁／攝影

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