柯文哲任內城市博覽會爭議多 研考會：政風主計都有來審查

柯市府首長總辭，北市研考會今也針對近期爭議多的城市博覽會召開說明會，研考會主委黃銘材表示，去年10月決定辦城博時，當時並無編列預算才會動支二備金支應，政風處也介入調查，並無刻意規避議會監督。

至於文宣品單價過高，研考會今天也公布報價與實際支出價格，的確報價時單價高，但實際支用價格沒有過高狀況，至於租比買貴質疑，是因展覽還需要拆裝、運送、系統測試調校等，還包括相關服務。

台北市長當選人蔣萬安下周日將上任，研考會今天召開記者會說明柯任內城市博覽會的舉辦費用，除動支110年第二預備金2960萬、去年3月動支今年二備金4900萬作為施工費用；還有650萬為觀傳局的移展費用，總計為8510萬元。

黃銘材說，城市博覽會遭質疑文宣品單價過高，例如路燈旗報價600元、提袋製作報價80元等，不過實際支出結算之後，路燈旗實際支出單價262.5元、提袋26.25元，因執行時廠商找不同廠商估價，發現不需要這麼多錢。

對於議員先前質疑，北市府動用二備金辦城博是為規避議會監督，接下來的審計核銷將是新市長任內，是否將爛攤丟蔣市府？黃銘材表示，目前城市博覽會的預算都已經執行完畢，也都付款給廠商，不過政風主計都有來審查，明年的審計事後審查，如果審計對這一部分有意見，市府都會提出說明。

黃銘材表示，因柯市長將卸任，北市府認為不能把這個留給下一任，所以覺得有義務、在這樣的時間點做一個交代，所以特別提出說明。至於二備金的支應一定要符合要件，審計的事後視察會看申請過程有無違反規定，如果有違反規定，的確不會給核銷，會變成下一任要去處理這問題，但若是成效等建議，就不會影響預算執行。