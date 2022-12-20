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柯文哲任內城市博覽會爭議多 研考會：政風主計都有來審查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯市府首長總辭，北市研考會主委黃銘材今也針對近期爭議多的城市博覽會召開說明會。記者林麗玉／攝影
柯市府首長總辭，北市研考會主委黃銘材今也針對近期爭議多的城市博覽會召開說明會。記者林麗玉／攝影

柯市府首長總辭，北市研考會今也針對近期爭議多的城市博覽會召開說明會，研考會主委黃銘材表示，去年10月決定辦城博時，當時並無編列預算才會動支二備金支應，政風處也介入調查，並無刻意規避議會監督。

至於文宣品單價過高，研考會今天也公布報價與實際支出價格，的確報價時單價高，但實際支用價格沒有過高狀況，至於租比買貴質疑，是因展覽還需要拆裝、運送、系統測試調校等，還包括相關服務。

台北市長當選人蔣萬安下周日將上任，研考會今天召開記者會說明柯任內城市博覽會的舉辦費用，除動支110年第二預備金2960萬、去年3月動支今年二備金4900萬作為施工費用；還有650萬為觀傳局的移展費用，總計為8510萬元。

黃銘材說，城市博覽會遭質疑文宣品單價過高，例如路燈旗報價600元、提袋製作報價80元等，不過實際支出結算之後，路燈旗實際支出單價262.5元、提袋26.25元，因執行時廠商找不同廠商估價，發現不需要這麼多錢。

對於議員先前質疑，北市府動用二備金辦城博是為規避議會監督，接下來的審計核銷將是新市長任內，是否將爛攤丟蔣市府？黃銘材表示，目前城市博覽會的預算都已經執行完畢，也都付款給廠商，不過政風主計都有來審查，明年的審計事後審查，如果審計對這一部分有意見，市府都會提出說明。

黃銘材表示，因柯市長將卸任，北市府認為不能把這個留給下一任，所以覺得有義務、在這樣的時間點做一個交代，所以特別提出說明。至於二備金的支應一定要符合要件，審計的事後視察會看申請過程有無違反規定，如果有違反規定，的確不會給核銷，會變成下一任要去處理這問題，但若是成效等建議，就不會影響預算執行。

台北市長 觀傳局 議員 柯文哲

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