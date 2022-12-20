柯市府今總辭…談8年改變政治文化 柯文哲：開會都明著講

台北市長柯文哲任期倒數，市府副市長、一級機關首長今總辭。柯文哲致詞表示，這8年來，他帶給市府重要的還是政治文化改變，「開會時大家都明著來」，甚至團隊誠實討論問題，「你們只要辯得贏我，我就聽你們的」。柯還說，「他剛當市長時，開完會還有首長跑來問，你(市長)意思是那個嗎？我還問不然是什麼意思？」「原來以前開會講一套，下來還要交代另外一套，奇怪....」。

北市府總辭人員除副市長，還有多位一級機關政務首長共25人，柯文哲今天也一一頒發首長服務獎章及退職紀念牌，柯頒發時還碎念服務獎章要服務多少年才有？還問法務局長袁秀慧回去做什麼？袁回答做律師，柯說「回去賺錢了...」；柯也問觀傳局長劉奕霆「你做完四年，為什麼沒服務獎章？」劉還開玩笑回「被記過...」，兩人合影還笑到翻。

柯文哲表示，他這8年為台北這座城市帶來創新與改變，上任當天晚上就拆掉完工8年沒有使用的忠孝西路公車專用道，從那一天開始，就開始改變台北城市歷程，包括每天早上七點半開晨會，感謝台大醫院30年的教育養成這種紀律的文化，每天早上晨會建立PM制度，理性務實處理市政。

柯也細數多項重大市政，包括西區東區門戶計畫、社宅、市場等，大家比較看得到，但這些重大建設後面代表的精神與文化才要去思考；至於北流、北藝、大巨蛋歷經千辛萬苦，儘管大巨蛋還沒使用，不過國賠、法律糾紛都解決掉，就等中央批准就可以完工使用；昨天上午召開音圖中心會議，預算編了就等設計圖按部就班施工；還有北美二館已開工，重大建設都在進行。

柯也說，他這8年開放政府、公開透明一步一步實現，還有公民參與委員會允許外面的進來翻箱倒櫃，「我知道我們沒有搞什麼壞事，要看就給你們看。」甚至過去很多BOT案被外界懷疑，但他任內辦的BOT都沒有人懷疑過，因為資料都在網路上，怎麼會有問題。