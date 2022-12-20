空中大學校園圍牆將拆除 未來校園全開放融入周遭生活圈

國立空中大學位於新北市蘆洲區，不過因為位於市區，因此周圍人行道窄小，校門及圍牆也頗有壓迫感，新北市政府與空大共簽合作備忘錄，未來將推動鄰中正路側校園開放與友善人行環境營造，今舉行「哲學之道」開工典禮，未來除打造除視野開闊外，民眾行走也更加安全舒適。

工務局指出，空大校方循先前退縮保和街路側校園留設供社區居民徒步、休憩的小型綠帶的方式，在中正路側推動校園改造，打破校園圍牆界線，整合人行道與校園開放空間，創造街角停留空間、重塑空大校門意象，用帶狀景觀植栽，沿蘆洲中正路擘化一處優質充滿詩意的人行環境，並且以漫步其中感受學識殿堂氣氛的「哲學之道」為名，在蘆洲繁華街區裡，提供一處歇腳的綠洲。

新北副市長陳純敬表示，蘆洲位於八里、五股到新北、三重的交通樞紐，外圍蘆南、蘆北等區段徵收案蓄勢待發，極具發展前景，市府也持續關注以湧蓮寺為中心的蘆洲核心地帶，除了湧蓮寺公益慈善大樓之外，市長也針對人本與通學環境展開一系列的規畫，未來自三民高中捷運站起，經復興路、蘆洲國小側的忠孝路，至空中大學面前中正路等路段，都將逐步啟動改造，可提昇蘆洲在地生活和遊憩的品質。

工務局說明，空中大學中正路側人行環境及入口景觀改造工程，總工程預算經費為5400萬元，其中市府配合改善人行環境出資1500萬元，工程範圍為蘆洲區中正路（中正路174巷至保和街）空大校園及前方人行道，完成後將可位蘆洲市民提供友善可親的綠化空間約6500平方公尺，預計112年8月前可完成，屆時將創造供學校師生及周邊鄰里一處舒適優質的新校園景觀。