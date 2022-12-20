中高齡就業職涯不順 歡迎找新北職場續航中心協助

52歲小蘭在2年前因公司經營不善，被迫離開曾穩定就業15年的外商職場，同一時間母親的失智症快速惡化，小蘭決定承擔照護母親的責任，直到今年初將母親交由護理之家照顧後，才考慮重返職場。

小蘭憑著過去多年的工作經驗，很快便得外商公司賞識，但中高齡菜鳥的身分讓她焦慮不已，即使很努力適應新環境，但總擔心若表現不好會被辭退，如此揮之不去的負面想法，讓小蘭從就職後便受失眠所苦，朋友轉介小蘭向新北市婦女及中高齡者職場續航中心求助，在輔導員幫助下，生活終於有所改善。

續航中心輔導員說，他們初步了解小蘭情況後，隨即替她安排深度職涯諮詢，會談過程中，諮詢老師發現，小蘭對新工作產生的不安感，源自對職場人際適應的困難。

輔導員表示，小蘭目前於公司從事採購業務，面對許多不熟悉的軟體與產品，她不曉得自己是否因年齡緣故，向同事詢問工作問題時，經常無法獲得清楚回應，以致多靠自己摸索答案而經常犯錯，也不知該如何與主管說明，所以只要每次被主管詢問時就戰戰兢兢，擔心失業，這些在工作上止不住的焦慮，令她陷入長期失眠。

輔導員指出，諮詢老師先給予了小蘭情緒上的支持，也鼓勵她持續運動，舒緩負面情緒，再針對她的壓力源訂出優先次序，提醒小蘭應先解決工作任務，再處理人際相處的困擾，並適時向主管反應困難，進一步改善與同事相處的狀態。

輔導員指出，小蘭依老師建議後，重新調整工作節奏，同時伴隨著輔導員持續的關懷，漸入佳境，改善了與主管溝通上的摩擦，也持續調整與同仁的互動狀態。小蘭逐漸釋放了工作與生活中的壓力，困擾已久的失眠問題漸漸舒緩，小蘭感謝續航中心每個月至少1次的持續關懷及諮詢服務，讓自己還能繼續留在職場不被淘汰。

勞工局長陳瑞嘉表示，續航中心提供居住或工作於新北市的在職婦女及中高齡者，「從求職到在職的全職涯服務」，不只幫助婦女就業與二度就業，也協助解決工作與生活上的困境，讓職涯發展更順利。今年度續航中心還創新推出「職涯工具包」，提供職涯諮詢券、職場續航手冊等多種好康，並已順利提供120人次深度職涯諮詢服務。