快訊

影／23歲姆巴佩拿金靴、創4項紀錄笑不出來！他如何成無人能擋的王牌？

民進黨敗選檢討「錯不在我」 挨批「2024大選要一路玩到掛？」

小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中高齡就業職涯不順 歡迎找新北職場續航中心協助

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民眾小蘭申請續航中心職涯諮詢服務，由專業諮詢老師透過會談，了解其職場壓力來源，並提供專業建議，改善她的整體生活。圖／新北市勞工局提供
民眾小蘭申請續航中心職涯諮詢服務，由專業諮詢老師透過會談，了解其職場壓力來源，並提供專業建議，改善她的整體生活。圖／新北市勞工局提供

52歲小蘭在2年前因公司經營不善，被迫離開曾穩定就業15年的外商職場，同一時間母親的失智症快速惡化，小蘭決定承擔照護母親的責任，直到今年初將母親交由護理之家照顧後，才考慮重返職場。

小蘭憑著過去多年的工作經驗，很快便得外商公司賞識，但中高齡菜鳥的身分讓她焦慮不已，即使很努力適應新環境，但總擔心若表現不好會被辭退，如此揮之不去的負面想法，讓小蘭從就職後便受失眠所苦，朋友轉介小蘭向新北市婦女及中高齡者職場續航中心求助，在輔導員幫助下，生活終於有所改善。

續航中心輔導員說，他們初步了解小蘭情況後，隨即替她安排深度職涯諮詢，會談過程中，諮詢老師發現，小蘭對新工作產生的不安感，源自對職場人際適應的困難。

輔導員表示，小蘭目前於公司從事採購業務，面對許多不熟悉的軟體與產品，她不曉得自己是否因年齡緣故，向同事詢問工作問題時，經常無法獲得清楚回應，以致多靠自己摸索答案而經常犯錯，也不知該如何與主管說明，所以只要每次被主管詢問時就戰戰兢兢，擔心失業，這些在工作上止不住的焦慮，令她陷入長期失眠。

輔導員指出，諮詢老師先給予了小蘭情緒上的支持，也鼓勵她持續運動，舒緩負面情緒，再針對她的壓力源訂出優先次序，提醒小蘭應先解決工作任務，再處理人際相處的困擾，並適時向主管反應困難，進一步改善與同事相處的狀態。

輔導員指出，小蘭依老師建議後，重新調整工作節奏，同時伴隨著輔導員持續的關懷，漸入佳境，改善了與主管溝通上的摩擦，也持續調整與同仁的互動狀態。小蘭逐漸釋放了工作與生活中的壓力，困擾已久的失眠問題漸漸舒緩，小蘭感謝續航中心每個月至少1次的持續關懷及諮詢服務，讓自己還能繼續留在職場不被淘汰。

勞工局長陳瑞嘉表示，續航中心提供居住或工作於新北市的在職婦女及中高齡者，「從求職到在職的全職涯服務」，不只幫助婦女就業與二度就業，也協助解決工作與生活上的困境，讓職涯發展更順利。今年度續航中心還創新推出「職涯工具包」，提供職涯諮詢券、職場續航手冊等多種好康，並已順利提供120人次深度職涯諮詢服務。

職涯 職場 新北

延伸閱讀

新北消防局攜手中和好市多舉辦春節火災演練 提升災害應變能力

新北平安晚會25日登場 買愛心園遊券抽iPhone14

新北中和藤寮坑溝及泰山大窠坑溪生態調查 物種合計達120種

陸鋰電池產業 進入戰國時代

相關新聞

空中大學校園圍牆將拆除 未來校園全開放融入周遭生活圈

國立空中大學位於新北市蘆洲區，不過因為位於市區，因此周圍人行道窄小，校門及圍牆也頗有壓迫感，新北市政府與空大共簽合作備忘...

柯市府今總辭…談8年改變政治文化 柯文哲：開會都明著講

台北市長柯文哲任期倒數，市府副市長、一級機關首長今總辭。柯文哲致詞表示，這8年來，他帶給市府重要的還是政治文化改變，「開...

中高齡就業職涯不順 歡迎找新北職場續航中心協助

52歲小蘭在2年前因公司經營不善，被迫離開曾穩定就業15年的外商職場，同一時間母親的失智症快速惡化，小蘭決定承擔照護母親...

「光映淡水」貓咪耶誕市集 本周末兩天登場

新北市立淡水古蹟博物館將於本周末24（六）、25（日）兩日在淡水海關碼頭舉辦「喵的市集音樂會」，河岸喵喵市集邀請30攤各...

新北平安晚會25日登場 買愛心園遊券抽iPhone14

新北歡樂耶誕城具宗教特色的平安晚會，將於12月25日市民廣場展開，包含愛心園遊會、明星演唱、知名福音團體表演等，現場購買...

新北中和藤寮坑溝及泰山大窠坑溪生態調查 物種合計達120種

新北過去有四大「黑龍江」，其中中和區藤寮坑溝及泰山區大窠坑溪原本是「三面光」混凝土河道，髒亂惡臭且了無生氣，民眾是能避就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。