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副市長率政務官總辭 柯文哲勉勵新團隊讓北市前進

中央社／ 台北20日電

北市副市長彭振聲今率一級機關政務首長總辭，彭振聲說，8年施政成果都是大家辛苦付出，卸任後北市發展也不會停止；柯文哲則表達感謝並頒發服務獎章及退職紀念牌。

台北市政府今天上午舉行副市長及一級機關政務首長總辭，由彭振聲先宣讀總辭報告，表示他及政務首長等25人，承市長柯文哲提攜任命擔任現職，在職期間戮力從公，依地方制度法市長任命權之規定，配合第7屆市長任期屆滿，於111年12月25日辭去現職。

柯文哲隨後頒發頒發服務獎章跟退職紀念牌。彭振聲致詞時表示，他103年12月25日，在柯文哲首次當選市長起，即加入市府團隊，擔任工務局長，並承柯文哲提攜擔任副市長職務，這8年來市政成果豐碩，「我相信我們卸任後，台北的發展不會停止」。

柯文哲致詞時也感謝市府團隊辛勞，並特別點名因腦中風在家休養的副市長蔡炳坤「要謝謝他」。

柯文哲說，他上任當晚就拆掉完工8年都沒用過的忠孝西路公車專用道，從那天起就開始這段改變台北的歷程，而東西區門戶計畫、社宅、市場改建等硬體建設大家比較看得見，但背後的精神跟文化才是要去思考的。

柯文哲並說，這8年真正重要的是政治文化的改變，正直誠信是這屆政府最大特色，他記得以前晨會完還會有局長來確認他的發言，他還反問對方「不然是什麼意思」，才知道以前是開會講一套、會議結束交代另一套，但這8年來大家開會都明著來、可以理性、務實、科學地討論問題，「辯得贏我我都聽你們的」。

柯文哲表示，市府團隊對台灣有堅持，而政治的核心是執行力，「我都說不能寫SOP的都是屁話」，台北已經改變成真，希望可以持續發生，這是他競選市長時的口號，今天副市長率局處政務首長提出總辭，而新的團隊將於25日接續市政建設，希望繼續努力讓台北前進，他由衷感謝市府的辛苦付出跟市民的支持，「謝謝大家，祝福大家」。

柯文哲 團隊 彭振聲

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