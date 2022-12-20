新北平安晚會25日登場 買愛心園遊券抽iPhone14

新北歡樂耶誕城具宗教特色的平安晚會，將於12月25日市民廣場展開，包含愛心園遊會、明星演唱、知名福音團體表演等，現場購買愛心園遊券並完成指定任務，並可憑票根參加抽獎，有機會獲得iPhone14等上百獎項。

民政局長柯慶忠表示，新北市府每年都與教會合作舉辦平安晚會，今年邁向第11年，活動結合園遊會、音樂表演及牧師祝禱等多元方式，並邀請弱勢團體參加，希望在這個充滿祝福日子裡彼此關懷，同時為市民朋友祝禱祈福，祈願新的一年平安喜樂。

平安晚會活動於25日下午1點半開始，在市民廣場由愛心園遊會揭開序幕，各教會團體擺設40多個中西式美食攤位，有滷味、關東煮、台式馬卡龍等美食，還有跳蚤市場及小朋友喜愛的彈珠台、戳戳樂等攤位，攤位所有盈餘都將捐作公益使用。

另外，還有「福音解籤」攤位，由牧師面對面解釋福音籤詩為民眾解惑，現場購買愛心園遊券並完成指定任務，即可領取庇護工場限量手工餅乾1份，並可憑票根參加抽獎，有機會獲得i-Phone14(256G)、Apple watch8及西堤餐券等上百項獎品。

平安晚會將由實力派主持人洪百榕、宋達民夫妻檔及楊羽霓搭檔主持，還有金曲獎女歌后許景淳、創作型歌手張文綺、豎琴音樂家李哲音等輪番演出，及全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」演唱耶誕歌曲。