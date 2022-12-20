迎接2023 新北抽萬金杜鵑手帳本

新北市農業局歲末推出「萬金杜鵑2023手帳本」，集結萬金杜鵑之美，線上進行抽獎贈手帳本活動，預計於12月23日抽出43位獲得手帳本民眾，活動在本月21日前至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書留言登記即可參加抽獎。

「萬金杜鵑」被收錄至美感筆記中，農業局推出只送不賣「萬金杜鵑2023手帳本」，結合每月杜鵑主題貼近民眾生活。手帳裡收錄萬金杜鵑遊憩地圖，只要掃描QR CODE開啟GOOGLE地圖，即可查看萬里、金山那裡有好看、好買、好吃、好吃的萬金杜鵑相關產品。

此外，手帳本之封面設計是以台灣70年代為防盜需求而興起黑鐵窗為出發點，來呼應已深耕半世紀的萬金花農們對杜鵑的情感記憶與時代藝術。當時台灣經濟起飛，並受西洋建築影響，讓更多人開始重視美感，在鐵窗上附加裝飾功能，變成如今的台式鐵窗花，鐵窗花是當時人們守護家庭、紀錄時代的象徵，亦如同萬金花農們守護傳承杜鵑產業一甲子。

新北市農業局表示，藉由萬金杜鵑花卉手帳，紀錄2023年生活，現在只要前往「新北市農業局-稼日蒔光」臉書活動頁面留言抽獎，就有機會獲得壓軸放送的手帳本。另外萬金杜鵑花展最新消息、觀賞活動影片、查詢地圖資訊、了解杜鵑知識、進行線上互動、挖掘好吃好玩等，也可上萬金杜鵑品牌官網進行查詢。