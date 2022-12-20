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新北中和藤寮坑溝及泰山大窠坑溪生態調查 物種合計達120種

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
泰山大窠坑溪。圖／新北水利局提供
泰山大窠坑溪。圖／新北水利局提供

新北過去有四大「黑龍江」，其中中和區藤寮坑溝及泰山區大窠坑溪原本是「三面光」混凝土河道，髒亂惡臭且了無生氣，民眾是能避就避。新北水利局表示，近年持續推動河川整治，並以生態工法做改造，從今年9月開始做生態監測，兩流域生態復育有成，累計物種已超過120種。

水利局指出，近年持續推動河川整治，將兩河域改造為人與動植物共榮共存的近自然河川，而為持續追蹤河川棲地營造成效，自今年9月起開始辦理生態環境監測計畫，彙整自規畫階段到目前維護管理階段之生態環境調查資料，生物多樣性紀錄累計已有120種。

水利局表示，兩河域維護管理階段之物種調查成果，相較於109年施工前規畫設計階段調查紀錄之物種68種，已增加52種，總數多達120種，特別是動物種類增長60%以上，證實藤寮坑溝及大窠坑溪在環境改造與生態復育的成功，不僅水質清了，生態也更豐富。

水利局提到，此次調查中發現許多生態現象，因河道深槽旁生長的草叢具有自然環境遮蔽效果，很適合蝴蝶與蜻蜓類棲息，隨處可見到黃鉤蛺蝶、青鳳蝶、霜白蜻蜓、杜松蜻蜓及善變蜻蜓等，同時也發現鳥類物種有增多情形，如台灣保育類八哥與紅尾伯勞、台灣特有種五色鳥等都現蹤，且在水道內積水處還發現澤蛙兩棲類；大窠坑溪更是發現到紅冠水雞幼鳥跟亞成鳥，而翠鳥、磯鷸及合浦絨螯蟹（俗稱毛蟹）等也都到訪。

水利局長宋德仁說，為減輕工程對生態環境造成之影響，在水環境之規畫設計及施作過程中，積極落實生態檢核，透過具生態背景人員的參與，減少過多水泥化設施與盡量使用現地材料，降低對環境生態的傷害，另採人工營造多元棲地、設置生物通道，降低廊道阻隔、設置環境教育設施等補償措施，為永續水環境目標而努力。

翠鳥現身大窠坑溪。圖／新北水利局提供
翠鳥現身大窠坑溪。圖／新北水利局提供
在大窠坑溪發現毛蟹也回來了。圖／新北水利局提供
在大窠坑溪發現毛蟹也回來了。圖／新北水利局提供
三級保育類-紅尾伯勞。圖／新北水利局提供
三級保育類-紅尾伯勞。圖／新北水利局提供
中和藤寮坑溝。圖／新北水利局提供
中和藤寮坑溝。圖／新北水利局提供
善變蜻蜓。圖／新北水利局提供
善變蜻蜓。圖／新北水利局提供
紅冠水雞也進駐大窠坑溪。圖／新北水利局提供
紅冠水雞也進駐大窠坑溪。圖／新北水利局提供

水利局 新北

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