樓梯懸空？ 原來是新北新泰塭仔圳特為貓狗設置的通行坡道

新北市新泰塭仔圳正在重整土地，廣達400公頃中除了拆遷違規工廠，最難勸離的，是住在當地的野生動物，新北市地政局因此在圍籬邊設置貓咪通行廊道，由於狀似小型樓梯卻沒觸底，也引起民眾好奇。

新泰塭仔圳重整400公頃的土地，動保處不斷嘗試希望誘捕當地流浪貓狗，但因面積廣大且流浪動物警戒心強，至今仍有不少流浪貓狗逗留其中。

動保團體曾向新北市府反映工地周邊偶有流浪貓出沒，擔心工程圍籬區內流浪動物受困無法離開，地政局協商後以動物廊道模式，幫助區內流浪動物脫困，因這廊道狀似小型樓梯卻又懸在空中，也常讓路過民眾不明所以。

地政局解釋，原圍籬下方挖洞方案是為提供愛貓人士於下方放置餵食飼料，考量塭仔圳整體地勢低窪，雨季期間恐有雨水溢流，且環保局考量施工圍籬法令，工程全阻隔圍籬不得設置開口，為符合環保法規相關規定及避免淹水溢流至區外低窪處，因此改以斜坡形式供動物通行外也保留餵食空間。

而因重劃區區域甚廣，且流浪動物群體無固定出沒地點，無法完整統計工區內確切動物數量。地政局除固定時段與動保處合作，在工地內部放置誘捕區域，誘捕的動物將透過動保處專業人員代為安置。