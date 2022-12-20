被問蔣萬安是市長資優生還一般生? 柯文哲：等他上任就曉得

台北市長柯文哲任期僅剩不到一周，柯文哲今天主持北市府副市長、一級機關首長總辭，媒體今天也問柯文哲，即將接任的台北市長當選人蔣萬安是否具備好當市長資質？未來將是市長「資優生」或是「一般生」？柯文哲說，「等他(蔣)上任之後就曉得，都還沒做，怎麼要預測人家？」

柯文哲即將卸任，媒體今天問柯，蔣萬安會不會比柯更快上手？是不是市政資優生？柯文哲說，很多事情，蔣萬安要上任才知道，這些現在都是假設性問題，他(蔣)的團隊還不錯，上任的障礙會比較少一點。

媒體追問柯，認為蔣萬安的資質好不好？柯文哲反問媒體，「你為什麼要問這種題目」，媒體問是否具備好當市長？柯說，「等他(蔣)上任之後就曉得，都還沒做，怎麼要預測人家？」