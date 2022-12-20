觀音坑溪橋 半半施工改善

新北市五股觀音坑溪橋是騎自行車通往八里、淡水的重要橋梁，適合觀景欣賞水岸風采，不過近期橋梁結構生鏽劣化。新北高灘處規畫結構系統性更新，預計明年8月完工，因為採半半施工方式，民眾通行時須注意通行安全。

五股觀音坑溪橋位在觀音坑溪匯入淡水河的交岔口，是新北重要的河口觀景據點，經常可見民眾騎乘自行車或是優閒散步至該處駐足停留，但是橋梁啟用至今已超過17年，橋梁內結構系統，如橋梁吊索、橋板支承墊等因長期室外曝曬，逐漸生鏽劣化，恐影響通行安全，決定更新。

新北高灘處表示，平時持續辦理橋梁結構檢測，並且注意到橋梁鏽蝕情形，因此規畫五股觀音坑溪橋結構系統更換工程設計與招標作業；工程已經於12月9日開工，預計明年8月底可完成吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換。

高灘處提醒，工程採半半施工，期間仍將保留原橋面的一半的通行寬度，屆時請通行民眾配合指示牌面行駛減速通過，並遵守交管人員指揮，以確保行車安全，如因施工所造成的不方便，也請民眾見諒。