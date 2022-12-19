淡水各界攜手做公益 新興國小學童看電影去

國際扶輪社淡海社、淡水及台北滬尾扶輪社在新北市議員陳偉杰媒合之下，邀請到淡水區新興國小的弱勢與清寒學童，到淡水國賓影城來包場看電影，扶輪社希望藉由回饋社會愛心，讓在這寒冬歲末之際可以更加的溫暖。

這一次特別在歡樂耶誕節前夕，舉辦這場親子電影欣賞會-奇異冒險。

市議員陳偉杰表示，由淡海扶輪、淡水扶輪社以及滬尾扶輪社邀請淡水區新北市新興國小80個家庭、共165位家長與小朋友，一起到國賓影城看電影，讓親子生活渡過一個愉快的下午時光。

市議員陳偉杰指出，感謝扶輪社秉持取之於社會用之於社會的精神，願意包場舉辦這樣有意義的活動，讓家長與小孩可以一起共度美好的親子時光，讓親子關係藉由一起欣賞電影更加完善與容洽。

市議員陳偉杰也很開心可以共同主辦這樣有意義的活動，也謝謝新興國小校長及老師們的推薦，未來有機會將持續爭取舉相關的親子活動，也希望更多家長、同學們一同參與。