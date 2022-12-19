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汐止「福美寮」聚落完整 地方盼保留文化生態

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區環保里的「福美寮」聚落保存還算完整，地方希望將古厝及埤塘文化保留下來。圖／觀天下有線電視提供
汐止區環保里的「福美寮」聚落保存還算完整，地方希望將古厝及埤塘文化保留下來。圖／觀天下有線電視提供

汐止區環保里的「福美寮」聚落，從清朝乾隆年間到現在，難得的聚落保存還算完整，只是隨著未來捷運機場興建，地方很擔心文化生態難以保存，所以，今(19)日汐止社區大學及地方文史工作者、汐止區長陳健民就到現場探訪，希望將古厝及埤塘文化保留下來。

汐止社區大學講師林智謀說，現今社后地區仍殘留草濫溪的沼澤、埤塘和田園，福美寮可尋訪傳統農業聚落和水鄉文化，搭渡船、撈河煤、戲水、捕魚、摸蝦、耙蛤和釣青蛙等等，是許多當地人的童年回憶，因此，殘存埤塘、水圳、渡口遺址、水車遺址、洗衣遺址和水井，需要共同關心。

因為，隨著未來捷運要蓋，在環河里吉林街一帶，地方文史工作者很擔心這難得的聚落會破壞消失，所以，今天汐止社區大學、汐止區長陳健民就一起走進聚落探訪，走進鄉間小路，走訪三合院，地方居民也邊走邊介紹早期情景。

汐止社區大學校長鄭維棕表示，福美寮是現在基隆河流域沿岸，非常難得的生態、文化都保存非常完整的聚落，因為未來捷運要通過這裡，就會把所有東西破壞掉，社大的林智謀老師非常關心這塊土地，在這裡也做了很長久的研究，所以，今天社大的師生還有一些共同關心的鄉親，大家一起來想想，當捷運過來的時候能夠將聚落文化生態也能很好的保存，捷運完成後，大家也能了解到這裡還有這麼美好的地方，也能了解保存文化生態不止是人民也是政府應該要一起推動重視的。

汐止文史工作者胡朝進指出，今天來看汐止最後一塊沼澤地，雖然以後會蓋捷運機廠用地，但是我們希望機廠跟文化共存，讓福美寮留下美好的記憶，讓後代能夠了解汐止以前農村聚落生活。

汐止區長陳健民表示，福美寮過去的閩南文化或是埤塘文化，建議能夠再多提供一些資料，一方面呈報文化局朝文化資產去做保留，或是其他方式呈現之外，也會提供捷運局規劃跟參考。

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