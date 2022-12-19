淡水老街廣場聖誕點燈 四樓高聖誕樹好吸睛

新北市淡水區公所在淡水老街廣場舉辦「愛在淡水-冰雪有緣」聖誕節點燈活動，現場不只有高四層樓的聖誕樹，區公所與紅樹林數位有線電視合作，邀請到momo家族與大小朋友一起唱跳，雖然天氣又濕又冷，不過氣氛非常熱鬧。

淡水區長巫宗仁表示，今年淡水區公所為紀念馬偕博士來台上岸淡水150周年，迎接馬偕博士引進的歡樂的聖誕節，在「淡水老街廣場」以及「馬偕銅像三角公園」配合地景環境設置各種造型的聖誕燈飾，包括了「回憶冰晶」，全台唯一會眨眼的火車頭地標「冬日銀河鐵道」，行走在廣場內「藍玫浮廊」，現場最受矚目的10公尺高聖誕樹，還有非常吸睛閃閃發亮的冰雪城堡-雪之宮讓大家感受成為王子與公主，冰封秘境的幸福。

這一次的點燈活動與紅樹林數位有線電視、淡水區各教會等一起舉辦，現場邀請momo姐姐、國軍娃娃與大家一起同樂、為大家帶來濃濃的聖誕氣氛。

另外紅樹林有線電視的校園大使，也帶著聖誕小禮物，為現場的大小朋友一起有獎徵答，而這次聖誕燈飾展期間自2022年12月17日至2023年2月6日止，跨越歡樂的耶誕、希望的新年、一直到幸福的元宵節。要讓民眾多一處景點可以打卡拍照，營造美麗聖誕新年氣氛。