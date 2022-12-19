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冬至防疫不搓湯圓 改辦講座發現石門之美

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區因應防疫，公所一改大家一起動手搓湯圓慶祝，變成舉辦講座，讓石門之美被更多人給發現。圖／紅樹林有線電視提供
石門區因應防疫，公所一改大家一起動手搓湯圓慶祝，變成舉辦講座，讓石門之美被更多人給發現。圖／紅樹林有線電視提供

隨著冬至腳步接近，每年石門區都會辦理搓湯圓的活動，不過近來因應防疫，公所一改大家一起動手搓湯圓慶祝，變成舉辦講座，在結束講座後才會發放搓好的湯圓，讓民眾帶回家與家人共享冬至氛圍。

石門區長林俊宏說，週四就是冬至佳節，以往各里都會辦理搓湯圓活動，不過今年因應防疫，改成舉辦講座、健行等活動後，發放搓好的湯圓讓大家帶回家煮，希望換個方式慶冬至，一樣讓街坊鄰居有團聚一起的互動，並且也可以將湯圓帶回家與家人分享慶祝。

尖鹿里的冬至慶祝活動，特別邀請尖鹿里的在地子弟，帶來發現石門之美的課程，讓大家透過講師的鏡頭，看看石門不同景點，在不同的時間、季節甚至是不同角度所展現出的樣貌。

石門區長林俊宏指出，尖鹿里民每天都生活在石門，可是區內的景點可能很久都沒有好好去走走，趁著這場講座，剛好能夠喚起鄉親對於家鄉景點的記憶，未來在朋友來石門觀光時，每一位鄉親就可以成為最好的導遊，推薦最在地的景點給朋友，讓石門之美被更多人給發現。

石門 湯圓 冬至

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