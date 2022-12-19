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低溫特報！ 瑞芳公所、里長齊關心獨居長者

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳龍鎮里長林文清展開獨老關懷措施，每天的電話問安，還有禦寒物資的發送，要讓區內獨居長者可以平安度過寒冬。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳龍鎮里長林文清展開獨老關懷措施，每天的電話問安，還有禦寒物資的發送，要讓區內獨居長者可以平安度過寒冬。圖／觀天下有線電視提供

台灣迎來第一波冷氣團，瞬間降溫全台有感，尤其北台灣更是冷到不行，最低溫不到十度，瑞芳區公所和里長也隨即展開獨老關懷措施，每天的電話問安，還有禦寒物資的發送，要讓區內獨居長者可以平安度過寒冬。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋說，這幾天低溫來襲，接下來還會有新一波寒流報到，公所已開始防寒關懷機制，由公所志工安排時間打電話給獨居長輩或是較弱勢民眾，希望可以第一時間給予協助，另外也呼籲患有心血管疾病的民眾，務必做好保暖。

龍鎮里長林文清說，目前里內約有四十多位獨居長者，因應低溫來襲，已經每天進行電話問安，也會抽空到長輩家中，關心目前身體狀況，如有需要禦寒物資也會第一時間提供，也會提醒長輩注意保暖並預防溫差所帶來的不適感。

里長林文清對於里內長輩用心程度，看到他手機裡有滿滿的通訊聯絡方式，就可以窺知一二，即使每天都會進行電話訪問，但他還是會騎著摩托車，直接到家中拜訪，讓長者感受到滿滿的關心。

獨居 低溫 瑞芳 冷氣團

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