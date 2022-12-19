公務機車明年全電動化 柯文哲與共享機車簽MOU以租代買

因應2050零碳碳排，台北市長柯文哲今天與三大共享機車業者簽署合作備忘錄，台北市公務機車從2023年底全面電動化，甚至未來一年騎乘天數不超過96天的機關，將由購買電動機車，改為使用共享機車。柯文哲致詞時表示，他上任之後，第一年就禁用一次式餐具、瓶裝水，雙北推動1280公共運輸月票，並持續推廣共享運具。

柯文哲任期倒數一周，今天與三大共享機車業者Go share、iRent、ＷeMo簽署合作備忘錄，北市府從2023年開始，公務機車全面電動化，市府也訂定標準，各機關年出車日數要達到96天、或行駛里程數1500公里，市府才會同意機關編列預算購置機車，否則要以租代購，並開放機關租賃民間業者共享機車。務，自行租賃共享機車。

柯文哲表示，台北市推動2050淨零碳排不遺餘力，疫情趨緩後，不管中央或地方政府，從現在開始，最重要的就是要處理淨零碳排，尤其面對極端氣候，全世界對於淨零碳排訂定規則，包括碳費、碳關稅等，台灣要成為世界一員就要跟上世界潮流。

柯也說，台北市現在機車格要收費，但電動機車不用收費，就是為了鼓勵民眾將燃油機車改為電動機車，甚至思考台北市政府要買這麼多機車嗎？所以現在也推動公務採以租代買共享機車，將問題解決。

柯提到，台北市今年6月已領先全國通過2050淨零碳排自治條例，下任政府一上來，馬上開始就要將自治條例實質落實，北市府好幾年前已經不買燃油機車，換成電動機車，現在已經買了1797輛電動機車，燃油機車還有3506，目前政策是燃油機車先換成電動機車，電動機車再換成共享機車，目標是除非每天騎，不然公務機車就是買服務就好，減低相關維修等運作成本。