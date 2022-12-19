勞署老師中年失業職訓創職涯二春 斜槓人生多彩多姿

勞動部桃竹苗分署老師陳裕旻中年轉業，靠著參加桃苗分署網頁視覺程式設計課程職業訓練，意外開創事業第二春，更開啟教師及繪本插畫師的斜槓人生，兼顧興趣之下，生活多彩多姿，陳裕旻今天下午表示，中年轉業不易，年紀比別人大，要付出比別人更多，職訓讓他重新找到職涯方向。

桃竹苗分署為鼓勵中高齡轉業，加入職訓加持開創新涯，推薦該分署在創意職群教授動態腳本設計課程外聘老師陳裕旻，透過職訓開創職涯第二春的借鏡，桃竹苗分署長林淑媛說，中年轉職結合原先所學，發揮跨域應用能力，也能讓職涯第二春重新發光發亮，該分署開設職群各類職訓課程，可提供失業待業、轉職民眾選擇。

陳裕旻表示，他曾赴日本攻讀工業設計，靠著專業繪圖技術，原本在一家製造3C外殼的科技公司擔任產品設計師，工作穩定，11年前，因為公司要轉移大陸，他為照顧家庭離職，中年失業，工作不好找，他報名分署的網頁視覺程式設計課程職業訓練，加強專業所學，受訓成績好，在職訓老師沈宗成鼓勵下，考取視覺傳達插畫乙級技術士證，結訓後獲聘為動畫腳本教學外聘講師，教分鏡表繪製及電腦繪圖。

他在職訓取得專長後，並在2016TAIWAN ONLY原創插畫大賽獲第一名、2017 COPIC AWARD設計比賽第一，因此得到獲兩所私立高職兼職，也得到出一家版社及一家文創公司兼職繪本插畫師工作，開啟斜槓人生的事業第二春。