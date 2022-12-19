快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

熊好券超支8千萬 柯文哲稱預算內執行：知道不會超過二備金1.4億

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
對於熊好券超支預算，柯文哲今天表示，這預算夠的，因本來二備金就還剩下一億四千萬元，當時就覺得「不管熊好券怎麼玩，不會超過二備金範圍」。報系資料照／記者鍾維軒 攝影
對於熊好券超支預算，柯文哲今天表示，這預算夠的，因本來二備金就還剩下一億四千萬元，當時就覺得「不管熊好券怎麼玩，不會超過二備金範圍」。報系資料照／記者鍾維軒 攝影

台北市長柯文哲下周日將卸任，卸任前推出熊好券終極加碼，卻因使用期限只到昨天，民眾大排長龍排隊使用熊好券惹民怨，柯文哲、秘書長陳志銘今天召開記者會說明，對於熊好券超支預算，導致超過8千多萬元，必須用二備金支應，柯今天表示，這預算夠的，因本來二備金就還剩下一億四千萬元，當時就覺得「不管你（熊好券）怎麼玩，不會超過二備金範圍」。

對於有議員質疑，這是柯卸任前的大撒幣，柯文哲表示，疫情趨緩就是要讓產業加速復興，現在本來就有很多促銷活動，對他來說，還是堅守財政紀律，不會負債搞這個，在預算內執行，不會超過議會給我們的預算，只是昨天搶購的熱潮，有超過我的預期，有超過我的想像，這的確是事實。

柯文哲也說，沒有做過的事情不知道，這次的確學到幾課，第一，促銷活動時間拉長沒有用，時間短反而促銷效果更大，還有台北市民使用台北通、熊好券電子支付大幅進步，所以這是一個一方面兼到產業振興，另外做到社會轉型雙重目的，還好，他一開始就知道二備金還有一億四千萬元，知道怎麼玩都不會超過1.4億元。

秘書長陳志銘表示，這次熊好券原本編列8900萬元，結果加碼超過預算，將動用二備金8300萬元，原本北市府預估可用預算為519萬張，不過終極加碼後，實際使用587萬張，扣掉運動券、住宿券預算不可流用的15萬張，結果超額加碼83萬勿張，北市府預算超支，將動用8300萬元二備金支應。

台北市長柯文哲、秘書長陳志銘今天召開記者會說明熊好券超支預算。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、秘書長陳志銘今天召開記者會說明熊好券超支預算。記者林麗玉／攝影

台北市長 柯文哲 住宿券 熊好券

延伸閱讀

遭批卸任前大撒幣…熊好之亂惹民怨 柯文哲：搶購熱潮超出預期

兵役延長年底宣布？柯文哲：抗中保台不能只喊口號

吳宗憲開轟大巨蛋 柯文哲：有本事就拆掉 沒本事就蓋好

高虹安副市長找檢察官 柯文哲：同標準彼此檢視一下

相關新聞

影／中央卡大巨蛋？ 柯文哲：老百姓看在眼裡

針對日前藝人吳宗憲批評大巨蛋蓋十幾年蓋不好，並諷刺「該槍斃的還不抓起來槍斃」台北市市長柯文哲今天上午受訪回應，中央是否有...

熊好券超支8千萬 柯文哲：知道怎麼玩不會超1.4億二備金

台北市長柯文哲下周日將卸任，卸任前推出熊好券終極加碼，卻因使用期限只到昨天，民眾大排長龍排隊使用熊好券惹民怨，柯文哲、秘...

遭批卸任前大撒幣…熊好之亂惹民怨 柯文哲：搶購熱潮超出預期

台北熊好券使用期限到昨日截止，不過因市府上周終極加碼，導致許多可用熊好券的地下街店家、農會昨大排長龍，遭抱怨根本「熊好之...

2023台灣燈會在台北 光展區16件吸睛作品曝光

解封後第一場國際大型活動「2023台灣燈會在台北」明年登場，台北市長柯文哲今天上午主持「台灣燈會在台北」第二場記者會，以...

永和新巴士取消站位引民怨 公所邀各單位協商決議暫緩

新北市永和區地狹人稠，市府規畫小型巴士「新巴士」深入各區小路，滿足民眾接駁需求，但區公所近日公告取消站位，讓原本座位及班...

自己畫生命繪本故事 新北長者重拾年輕過往時光

新北市政府社會局19日上午在新北市玩聚窩，舉行「111年精采一生 生命繪本培訓實習」成果發表，今年共有33人通過訓練，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。