熊好券超支8千萬 柯文哲稱預算內執行：知道不會超過二備金1.4億

台北市長柯文哲下周日將卸任，卸任前推出熊好券終極加碼，卻因使用期限只到昨天，民眾大排長龍排隊使用熊好券惹民怨，柯文哲、秘書長陳志銘今天召開記者會說明，對於熊好券超支預算，導致超過8千多萬元，必須用二備金支應，柯今天表示，這預算夠的，因本來二備金就還剩下一億四千萬元，當時就覺得「不管你（熊好券）怎麼玩，不會超過二備金範圍」。

對於有議員質疑，這是柯卸任前的大撒幣，柯文哲表示，疫情趨緩就是要讓產業加速復興，現在本來就有很多促銷活動，對他來說，還是堅守財政紀律，不會負債搞這個，在預算內執行，不會超過議會給我們的預算，只是昨天搶購的熱潮，有超過我的預期，有超過我的想像，這的確是事實。

柯文哲也說，沒有做過的事情不知道，這次的確學到幾課，第一，促銷活動時間拉長沒有用，時間短反而促銷效果更大，還有台北市民使用台北通、熊好券電子支付大幅進步，所以這是一個一方面兼到產業振興，另外做到社會轉型雙重目的，還好，他一開始就知道二備金還有一億四千萬元，知道怎麼玩都不會超過1.4億元。

秘書長陳志銘表示，這次熊好券原本編列8900萬元，結果加碼超過預算，將動用二備金8300萬元，原本北市府預估可用預算為519萬張，不過終極加碼後，實際使用587萬張，扣掉運動券、住宿券預算不可流用的15萬張，結果超額加碼83萬勿張，北市府預算超支，將動用8300萬元二備金支應。