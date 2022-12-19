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搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

遭批卸任前大撒幣…熊好之亂惹民怨 柯文哲：搶購熱潮超出預期

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾抱怨熊好券終極加碼，導致地下街店家、農會昨大排長龍，根本是「熊好之亂」、「官僚整人」。柯文哲今天臨時召開熊好券2.0說明記者會坦言低估台北市民學習的能力。記者林麗玉／攝影
民眾抱怨熊好券終極加碼，導致地下街店家、農會昨大排長龍，根本是「熊好之亂」、「官僚整人」。柯文哲今天臨時召開熊好券2.0說明記者會坦言低估台北市民學習的能力。記者林麗玉／攝影

台北熊好券使用期限到昨日截止，不過因市府上周終極加碼，導致許多可用熊好券的地下街店家、農會昨大排長龍，遭抱怨根本「熊好之亂」、「官僚整人」。柯文哲今天臨時召開熊好券2.0說明記者會，柯文哲坦言低估台北市民學習的能力，「昨天搶購的熱潮，的確有超過我的想像，有超過我的預期，這的確是事實」。

由於民眾抱怨為用熊好券不排隊也得排，是否不認為大排長龍是亂象？柯說，政府沒有辦法每件事做得剛好，「到底是要掀起搶購熱潮？還是要看起來冷冷的？但我至少學到一課，有效期限30天大家拖著拖著，結果最後三天大家都衝出來，群眾心理學我也在摸索，這蠻有趣，三天比三十天使用量更大，以前沒有想到這一招」。

媒體也問柯這個熊好券終極加碼是否在給準市長蔣萬安一個下馬威？柯文哲表示，媒體這題目很奇怪，無法理解這邏輯，振興產業與蔣萬安下馬威有什麼相關。

另外，對於有議員認為這是柯卸任前大撒幣，柯表示，疫情趨緩就是要讓產業加速復興，現在本來就有很多促銷活動，對他來說，還是堅守財政紀律，不會負債搞這個，在預算內執行，不過不會超過議會給我們的預算，只是昨天搶購的熱潮，有超過我的預期，有超過我的想像，這的確是事實。

柯文哲提到，關於台北通、熊好券隨著使用經驗越多就愈熟悉，以前24天才用120萬張，現在3天就可以用掉234萬張，他低估台北市民學習的能力，愈用速度越快，他昨天去萬華就覺得奇怪怎麼大排長龍。

柯文哲 北市 蔣萬安 熊好券

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