2023台灣燈會在台北 光展區16件吸睛作品曝光

解封後第一場國際大型活動「2023台灣燈會在台北」明年登場，台北市長柯文哲今天上午主持「台灣燈會在台北」第二場記者會，以「在台北發光」為主軸，公布16件東區商圈之光展區作品，柯文哲說，北市府舉辦台灣燈會與過去有很多不同，首先台灣燈會在台北是城市型燈會，不同其他縣市在大空地舉辦，這次是從東區到信義商圈辦燈節，也希望藉此振興東區商圈。

柯文哲致詞也提到，今年台北市士林舉辦的白晝之夜為例，一個晚上就湧入46萬人，人流帶來金流，還有過去觀傳局在西門町舉辦台北燈節，也讓西門町店家生意好了好幾年，所以這次台灣燈會在台北，北市府的著眼點就是希望可以讓東區商圈，可以在過去幾年的低迷下，一次將人潮拉上來，振興東區商圈。

除了東區商圈，台北市12個行政區也都有小型燈區，北市觀傳局表示，明年台灣燈會光展區網羅國內外各領域知名藝術團隊，有視覺、數位、建築、地景、裝置、原住民等藝術家。

其中台北東區指標性百貨「遠東SOGO」，以實際行動支持，資金挹注主題燈飾，分別於復興館與忠孝館前展出燈飾作品，包括知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「future shuttle未來·穿梭·兔子洞」，象徵一座通往未來無限想像的通道；藝術家吳麒創作的「Hi Hide」，以調皮活潑的小兔子將帶來歡樂親切的購物氛圍。

另外，位在瑠公公園的「榮容」，為旅居台灣的墨西哥籍藝術家路瓦·里維拉(Lua Rivera)，透過色彩編織的手法，展現台北在多元性別、移工、勞工及原住民等人權議題上所帶來的共榮與包容；藝術家范承宗創作的「仁愛帆城」將於敦仁公園亮相，以木構張起數面錯落的船帆，詮釋台北城市巷弄間水平垂直輪廓，象徵理性卻又饒富人文優雅精神。

觀傳局表示，這次北市府也邀請多次參與日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡(Oscar Oiwa)，將以往創作的「光兔」角色製作成雕塑品，於捷運國父紀念館站1號出口重新演繹呈現，這也是他第一次親自為台灣燈會創作的大型作品。