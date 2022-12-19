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永和新巴士取消站位引民怨 公所邀各單位協商決議暫緩

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市交通局規畫「新巴士」路線，滿足民眾基本公共運輸需求。圖／新北市交通局提供
新北市交通局規畫「新巴士」路線，滿足民眾基本公共運輸需求。圖／新北市交通局提供

新北市永和區地狹人稠，市府規畫小型巴士「新巴士」深入各區小路，滿足民眾接駁需求，但區公所近日公告取消站位，讓原本座位及班次就少的新巴士更難搭上，引發民怨。區公所今上午召集各單位協商，決議暫緩取消立位，民代反應班次及服務品質才是重點。

永和區公所日前公布，為改善負責接駁車路線「新巴士」的搭乘環境及安全，明年1月1日起將取消站位，引發民眾討論。不少在地民眾抱怨，小巴座位不多、班次少，這樣交通不便，感覺回到沒有接駁車的時代，且真正要改善的應該是駕駛情況，避免過快或急煞才是重點。

新北市議會副議長陳鴻源表示，上午區公所邀約了交通局、台北客運、新巴士業者協商後，正式決議暫緩取消立位。另外，也同時向公所及業者反映民眾在意的，永和新巴士服務品質不佳及尖峰時間班次不足等問題。

新北市議員羅文崇指出，新巴士跟遊覽車一樣規定在106年出廠的車子都不能有立位，原用意是希望汰換老舊車輛，提昇車輛品質，符合招標規定，但新巴士座位太少，特別是尖峰時期常常搭不上車也是事實，所以會中決議先暫緩取消立位，並提升服務品質。

新北市永和區「新巴士」路線日前宣布明年起取消站位，引發民怨，區公所今上午召集協商。圖／取自羅文崇臉書
新北市永和區「新巴士」路線日前宣布明年起取消站位，引發民怨，區公所今上午召集協商。圖／取自羅文崇臉書
新北市永和區「新巴士」路線。圖／取自陳鴻源臉書
新北市永和區「新巴士」路線。圖／取自陳鴻源臉書
新北市永和區「新巴士」路線日前宣布明年起取消站位，引發民怨。圖／取自羅文崇臉書
新北市永和區「新巴士」路線日前宣布明年起取消站位，引發民怨。圖／取自羅文崇臉書
新北市永和區「新巴士」原規畫明年起取消站位，如今宣布暫緩。圖／取自陳鴻源臉書
新北市永和區「新巴士」原規畫明年起取消站位，如今宣布暫緩。圖／取自陳鴻源臉書

永和 羅文崇

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