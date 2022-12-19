自己畫生命繪本故事 新北長者重拾年輕過往時光

新北市政府社會局19日上午在新北市玩聚窩，舉行「111年精采一生 生命繪本培訓實習」成果發表，今年共有33人通過訓練，成為「生命繪本帶領人」，他們會協助長者繪畫，喚醒過往豐富經歷，繪出一冊又一冊的經典。有93歲的阿嬤堅持找出日據時代的照片，並親筆抄寫剪貼，兒子深受感動，全力幫忙完成，令人感動。

新北市府社會局長張錦麗表示，社會局已連續6年培植專業帶領人計畫，他們在台灣老大人活力發展協會協助下，今年完成7個社區服務，辦理84場次的課程，受益人次高達1968人次，皆是歷屆辦理以來的新高。

土城區中華利仁協會曾永禎原是托育老師，有10年托育經驗，她為了實踐老幼共融，特別參加帶領人培訓。她分享在據點陪伴93歲的賴林燕玉阿嬤製作繪本，阿嬤在日據時期只有讀過幾年書，但堅持自己動手剪貼，有些字句不會寫，就請人先幫忙寫在紙上，自己再一筆一畫的抄上去。

曾永禎說，有次阿嬤生病剛出院，還是堅持要來參加課程，兒子不放心全程陪伴，發現母親竟然沉浸在繪本的製作，有許多圖片和故事都是他沒聽過，原來母親是從草屯跟著大人一路到艋舺再到土城清水定居，母親還剪貼日文歌曲和喜愛的歌星，兒子說要將母親「精彩一生」留作傳家寶。

新北市社會局表示，新店區中華基督教長老會國語禮拜堂一對夫妻，一開始對於課程不了解，所以有些排斥，後來從遊戲、回憶、說故事，漸漸讓那些曾經塵封已久的事不論好的、壞的通通湧上心頭，妻子表示最讓她感動的是能與丈夫攜手再重拾婚禮情景，時光倒流的畫面一幕幕浮出來，就像坐時光機。

張錦麗表示，他們除了帶領長輩回憶往事，同時也在課程中，將長輩未完成的心願，透過活動完成，為長輩的生命繪本塗上繽紛的色彩，社會局將持續透過各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部等，銀造出更多的精彩繪本。