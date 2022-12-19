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自己畫生命繪本故事 新北長者重拾年輕過往時光

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市社會局與台灣老大人活力發展協會合作培訓生命繪本帶領人一同在活動上合影留念。記者張睿廷／攝影
新北市社會局與台灣老大人活力發展協會合作培訓生命繪本帶領人一同在活動上合影留念。記者張睿廷／攝影

新北市政府社會局19日上午在新北市玩聚窩，舉行「111年精采一生 生命繪本培訓實習」成果發表，今年共有33人通過訓練，成為「生命繪本帶領人」，他們會協助長者繪畫，喚醒過往豐富經歷，繪出一冊又一冊的經典。有93歲的阿嬤堅持找出日據時代的照片，並親筆抄寫剪貼，兒子深受感動，全力幫忙完成，令人感動。

新北市府社會局長張錦麗表示，社會局已連續6年培植專業帶領人計畫，他們在台灣老大人活力發展協會協助下，今年完成7個社區服務，辦理84場次的課程，受益人次高達1968人次，皆是歷屆辦理以來的新高。

土城區中華利仁協會曾永禎原是托育老師，有10年托育經驗，她為了實踐老幼共融，特別參加帶領人培訓。她分享在據點陪伴93歲的賴林燕玉阿嬤製作繪本，阿嬤在日據時期只有讀過幾年書，但堅持自己動手剪貼，有些字句不會寫，就請人先幫忙寫在紙上，自己再一筆一畫的抄上去。

曾永禎說，有次阿嬤生病剛出院，還是堅持要來參加課程，兒子不放心全程陪伴，發現母親竟然沉浸在繪本的製作，有許多圖片和故事都是他沒聽過，原來母親是從草屯跟著大人一路到艋舺再到土城清水定居，母親還剪貼日文歌曲和喜愛的歌星，兒子說要將母親「精彩一生」留作傳家寶。

新北市社會局表示，新店區中華基督教長老會國語禮拜堂一對夫妻，一開始對於課程不了解，所以有些排斥，後來從遊戲、回憶、說故事，漸漸讓那些曾經塵封已久的事不論好的、壞的通通湧上心頭，妻子表示最讓她感動的是能與丈夫攜手再重拾婚禮情景，時光倒流的畫面一幕幕浮出來，就像坐時光機。

張錦麗表示，他們除了帶領長輩回憶往事，同時也在課程中，將長輩未完成的心願，透過活動完成，為長輩的生命繪本塗上繽紛的色彩，社會局將持續透過各社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部等，銀造出更多的精彩繪本。

土城區中華利仁協會曾永禎原是托育老師，有10年托育經驗，她為了實踐老幼共融，特別參加帶領人培訓。她分享在據點陪伴93歲的賴林燕玉阿嬤製作繪本，阿嬤在日據時期只有讀過幾年書，但堅持自己動手剪貼，有些字句不會寫，就請人先幫忙寫在紙上，自己再一筆一畫的抄上去。

「生命繪本帶領人」戴亞雯（左）在新店陪泰雅族原住民潘秋妹製作生命繪，阿嬤在繪本的自畫像中還特別剪入一段織布，令人印象深刻。記者張睿廷／攝影
「生命繪本帶領人」戴亞雯（左）在新店陪泰雅族原住民潘秋妹製作生命繪，阿嬤在繪本的自畫像中還特別剪入一段織布，令人印象深刻。記者張睿廷／攝影

阿嬤 托育

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