快訊

九合一年輕人不挺綠？NGO給民進黨政府的住宅政策建言

志願役提前離營數屢創高 綠委批國防部募兵方法有問題

奈及利亞的子宮悲歌：性侵懷孕婦女「強制墮胎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五股觀音坑溪橋長年使用致生鏽劣化 半半施工方式改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
五股觀音坑溪橋自行車道是新北自行車通往八里、淡水的重要橋樑，也是非常適合欣賞水岸風采的觀景點。圖／新北高灘處提供
五股觀音坑溪橋自行車道是新北自行車通往八里、淡水的重要橋樑，也是非常適合欣賞水岸風采的觀景點。圖／新北高灘處提供

五股觀音坑溪橋自行車道是新北自行車通往八里、淡水的重要橋梁，也是非常適合欣賞水岸風采的觀景點，不過近期橋梁結構卻出現生鏽劣化情況。新北高灘處規畫橋梁結構系統性更新，預計明年8月完工，因採半半施工方式，因此民眾通行時須注意通行安全。

五股觀音坑溪橋位於觀音坑溪匯入淡水河的交岔口，是新北重要的河口觀景據點，常可見民眾騎乘自行車或是優閒散步至該處駐足停留，但橋梁啟用至今已超過17年，橋梁內結構系統，如橋梁吊索、橋板支承墊等因長期室外曝曬，有逐漸生鏽劣化情況，恐影響民眾通行安全。

高灘處表示，平時持續辦理橋梁結構檢測，並注意到橋梁鏽蝕情形，因此規畫五股觀音坑溪橋結構系統更換工程設計與招標作業；工程已於12月9日開工，預計明年8月底完成吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換。

高灘處提醒，工程採半半施工，期間仍將保留原橋面的一半的通行寬度，屆時請通行民眾配合指示牌面行駛減速通過，並遵守交管人員指揮，以確保行車安全，如因施工所造成的不方便也請民眾見諒。

五股觀音坑溪橋自行車道。圖／新北高灘處提供
五股觀音坑溪橋自行車道。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪橋長年使用出現生鏽腐蝕情形。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪橋長年使用出現生鏽腐蝕情形。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪橋長年使用出現生鏽腐蝕情形。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪橋長年使用出現生鏽腐蝕情形。圖／新北高灘處提供

新北 自行車 淡水河

延伸閱讀

來新北玩中和公園 在都市森林中體驗特色遊戲場

新北與陽明交大創高中數位教學區 完整對應大學18學群

新北中和槍手恐怖搶劫 埋伏20分鐘...一度扣板機想搶20萬現金

新北中和爆槍擊案 男開槍搶劫卻卡彈反遭壓制逮捕

相關新聞

影／中央卡大巨蛋？ 柯文哲：老百姓看在眼裡

針對日前藝人吳宗憲批評大巨蛋蓋十幾年蓋不好，並諷刺「該槍斃的還不抓起來槍斃」台北市市長柯文哲今天上午受訪回應，中央是否有...

五股觀音坑溪橋長年使用致生鏽劣化 半半施工方式改善

五股觀音坑溪橋自行車道是新北自行車通往八里、淡水的重要橋梁，也是非常適合欣賞水岸風采的觀景點，不過近期橋梁結構卻出現生鏽...

5公升垃圾袋大缺貨 資收站無法換引新北里長抱怨

日前一名新北巿土城里長向議員林銘仁陳情，表示里內營運的黃金資收站，11月份向新北市環保局申請5公升專用垃圾袋，要作為里民...

來新北玩中和公園 在都市森林中體驗特色遊戲場

新北市府為使公園遊戲場機能更加完善，經「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」府平台考量區域平衡、交通可及性、使...

花近20億 北投製片廠活化無進度

台北市長柯文哲任內投入16億向國防部購買舊北投製片廠土地，加上修復、綠美化等投入近20億，後續推動BOT案，儘管先前由「...

江翠北住宅變市場？ 上千戶反對

新北市城鄉局要變更江翠北重劃區住宅用地興建零售市場，引發附近上千住戶反彈，擔心影響生活品質，已連署數百份要求市府變更計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。