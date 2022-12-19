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五股觀音坑溪橋長年使用致生鏽劣化 半半施工方式改善
五股觀音坑溪橋自行車道是新北自行車通往八里、淡水的重要橋梁，也是非常適合欣賞水岸風采的觀景點，不過近期橋梁結構卻出現生鏽劣化情況。新北高灘處規畫橋梁結構系統性更新，預計明年8月完工，因採半半施工方式，因此民眾通行時須注意通行安全。
五股觀音坑溪橋位於觀音坑溪匯入淡水河的交岔口，是新北重要的河口觀景據點，常可見民眾騎乘自行車或是優閒散步至該處駐足停留，但橋梁啟用至今已超過17年，橋梁內結構系統，如橋梁吊索、橋板支承墊等因長期室外曝曬，有逐漸生鏽劣化情況，恐影響民眾通行安全。
高灘處表示，平時持續辦理橋梁結構檢測，並注意到橋梁鏽蝕情形，因此規畫五股觀音坑溪橋結構系統更換工程設計與招標作業；工程已於12月9日開工，預計明年8月底完成吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換。
高灘處提醒，工程採半半施工，期間仍將保留原橋面的一半的通行寬度，屆時請通行民眾配合指示牌面行駛減速通過，並遵守交管人員指揮，以確保行車安全，如因施工所造成的不方便也請民眾見諒。
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