5公升垃圾袋大缺貨 資收站無法換引新北里長抱怨

日前一名新北巿土城里長向議員林銘仁陳情，表示里內營運的黃金資收站，11月份向新北市環保局申請5公升專用垃圾袋，要作為里民兌換獎勵使用，但市府環保局今年度表示無法再供應5公升垃圾袋，議員批評垃圾袋短缺無法供應造成許多里長困擾，環保局表示，預計明年1月可陸續交貨。

一名土城里長向議員林銘仁陳情，表示里內營運黃金資收站，11月份向新北市環保局申請5公升專用垃圾袋，要作為里民兌換獎勵使用，但市府環保局今年度表示無法再供應5公升垃圾袋，因此憤而向議員陳情。

林銘仁詢問環保局，環保局表示今年疫情後新北市5公升垃圾袋需求量突然大增，所以5公升專用垃圾袋的供應量有發生短缺，會努力調配。林銘仁質疑 2022年疫情早已趨緩，且有近半年的時間可以與廠商協商調整生產量，為何到年底仍然無法共應市民的需求？

林銘仁說，民眾拿回收物到黃金資收站可以累積點數，依點數跟里辦公室換取相應的獎勵，最後歡迎、需求量最大的就是專用垃圾袋。專用垃圾袋的生產量全權由新北市政府處理，卻無法因應市場需求調配而產生短缺無法供應的情況，造成許多里長的困擾，民眾也難以接受這樣的解釋。要求新北市長侯友宜不要忘記身為新北市大家長，盡速解決市民民生問題。

新北市環保局對此表示，5公升專用垃圾袋平均每批計40天生產，可生產9萬6千包。5公升是民眾使用量最多的垃圾袋尺寸(約佔23%)，近二年受疫情影響，各尺寸專用垃圾袋日平均出貨量皆增加至少20%以上，其中以5公升出貨量從每日5916包攀升到每日7626包，增加29%為最多。

環保局說，一直積極趕製各尺寸專用垃圾袋，其他尺寸供貨皆正常，但由於今年年底選舉，許多候選人將5公升垃圾袋作為宣導品，又有54處黃金資收站在結清點數，致換購量大增，環保局為避免影響一般民眾的使用，才會勸說黃金資收站的點數能盡量換其他的環保商品或其他尺寸的垃圾袋。

環保局表示，因111年度採購案已執行完畢，並已提早啟動112年履約作業，預計112年1月可陸續交貨。考量已近年底，家戶大掃除及抵價券發放予中低收入戶兌換等因素，預計112年度農曆年節後可陸續補足貨源。