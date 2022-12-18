熊好券加碼送200！周末地下街農會大排長龍 網轟「官僚整人」

台北熊好券使用期限今最後一天，但因市府前兩天、16日才推出熊好券2.0「終極加碼」，許多民眾只要保留台北通會員人人有獎，都再領到200元，卻因使用地點有限，加上今天最後一天，許多地下街店家、農會等幾乎大排長龍，有民眾抱怨這根本是「熊好之亂」、「抽到熊好地下街券的朋友，能用的地方有限，不排也得排」。

今天臉書社群許多網友貼出大排長龍照片，引發其他網友好奇「大家在排什麼隊？」原來是北市府前兩天加碼推出熊好券2.0終極加碼活動，只要有台北通會員的民眾，都再領到熊好券2.0。

不過也因各種票券使用的店家有限制，加上使用期限只到今天，許多台北地下街有參與熊好券使用店家幾乎都大排長龍，排隊人龍繞了一圈又一圈，光是結帳就要花數十分鐘，甚至好幾個小時。

就有網友在臉書社群貼出大排長龍照片，抱怨「熊好之亂（地下街編），抽到熊好地下街券的朋友，能用的地方很有限，不排也得排」；還有網友說「什麼叫做官僚整人，這就是最好例證。為了在72小時內消化200元，到處在排隊，排到都煩了，人多到網路都塞車」，「政府玩快閃，垃圾時間的小確幸」；還有網友抱怨「請問住宿券500能怎麼用？才1天的時間....」