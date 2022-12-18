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三重228公園辦耶誕音樂會 上千人一同來野餐

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
三重區公所於今日下午在重新整建過後的三重228公園舉辦耶誕音樂會，現場還將提供前200名打卡的民眾領取精美地墊，結果吸引上千人參加活動。圖／新北市三重區公所提供
三重區公所於今日下午在重新整建過後的三重228公園舉辦耶誕音樂會，現場還將提供前200名打卡的民眾領取精美地墊，結果吸引上千人參加活動。圖／新北市三重區公所提供

耶誕節將近，三重區公所於今下午在重新整建過後的三重228公園舉辦耶誕音樂會，活動邀請厚德國小音樂管弦樂團、合唱團、重陽國小「重陽兒童口琴樂團」演出，現場還將提供前200名打卡的民眾領取精美地墊，吸引上千人參加活動。

三重區長陳奇正表示，三重的二二八和平公園，是三重面積第2大的公園，在歷經8個多月的整建後，已煥然一新，公園設計採減量原則，將音樂台前原有的觀眾席座椅移除，因而增加近200坪的大草坪，是廣闊又舒適的活動空間。

三重區公所表示，為增加表演節目的豐富性，耶誕音樂會活動將由三重區流行創作舞蹈協會為活動先行暖場，演出具特色的原住民及日本舞蹈。

三重區公所說，，接下來厚德國小音樂管弦樂團、合唱團以及別具特色的重陽國小兒童口琴樂團都會接續演出。樂團將演奏多首世界名曲外，也特別安排了「耶誕老公公要進城了、We Wish You A Merry Christmas」 等歡樂曲目。

陳奇正說，重新打造後的二二八和平公園草木扶疏、綠意盎然，展現出場地的可多樣性使用，現在搭配精彩表演，讓民眾可悠閒坐臥在草坪上，聆聽美妙音樂。

三重區公所指出，現場參與活動並於「新北市三重區公所」臉書打卡，前200名即可獲得精美地墊；另外活動現場也將發送小餅乾，烘托耶誕節歡樂的氣氛，邀請民眾一同享受輕鬆愜意的午後耶誕音樂饗宴。

耶誕音樂會活動邀請厚德國小音樂管弦樂團、合唱團、重陽國小「重陽兒童口琴樂團」演出，氣氛熱絡。圖／新北市三重區公所提供
耶誕音樂會活動邀請厚德國小音樂管弦樂團、合唱團、重陽國小「重陽兒童口琴樂團」演出，氣氛熱絡。圖／新北市三重區公所提供

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