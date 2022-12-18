板橋江翠北重劃區欲蓋市場遭砲轟 新北市府：尚未定案

新北市城鄉局公告的板橋浮洲都市計畫變更通盤檢討案，欲將江翠北重劃區新大樓旁的住宅用地改為市場用地，興建零售市場，引發居民強烈反彈，盼市府不要為了利益罔顧居民權益，還主動蒐集數百份連署書要陳情。新北市議員葉元之說，江翠北都是新社區，不適合興闢市場，市府應尊重民意。城鄉局表示，該案尚未定案，若民眾都不希望此處闢建公有市場，市府會接收意見與陳情，納入通盤檢討。

新北市板橋果菜市場位在浮洲與江翠北重劃區邊界，最近的零售市場為2公里外的黃石市場中繼站，他們希望能在周邊設置零售市場，讓批發、銷售更為便利。新北市城鄉局也在近期的板橋浮洲都市計畫變更通盤檢討案中，將板橋江翠重劃區永翠路旁一塊原本是區段徵收的住宅用地變更為區段徵收市場用地。

結果此舉引發周邊居民強烈反彈，該用地旁的社區柏克萊公園、興富發大禾還有其他預售中的建案已購戶都一同連署，認為該設施會影響周邊環境衛生，反對此案。

住戶陳小姐說，他們當初購屋時，看過周邊地目使用狀況，除既有的新北果菜市場外，絕大多數都是住宅用地，所以才安心購買，未料現在市府竟直接將住宅用地直接變更為市場用地，而且還是想蓋在整排新建案與公園中，他們真的難以接受零售市場可能造成的惡臭，盼市府不要為了利益就罔顧居民權益。

大禾社區表示，該區周邊除有許多新興社區，還有緊鄰700公尺的板橋國光國小，不只學生多，未來的住戶也會越來越多，若市府在此興闢市場，大車噪音恐嚴重影響周邊環境衛生及交通安全，所以大部分住戶都在連署書上簽寫否決，明天還會到板橋浮洲都市計畫通盤檢討案陳情、抗議。

葉元之指出，江翠北重劃區從A區到F區都是新社區、大樓，居民都很重視生活品質，大家都是喜歡這邊的環境才從外地搬過來的，這樣的純住宅區實在不適合興建公有市場、菜市場，希望市府尊重當地民意，根據現狀，重新調整用地規畫。