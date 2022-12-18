畫家梁丹丰新北板橋藝文中心特展 百件珍藏首展出

新北市板橋藝文中心自即日起至明年2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」，是知名藝術家梁丹丰辭世後首次公開展覽，本次展出梁丹丰深埋庫房許多從未展出的珍貴畫作，一窺其最難以割捨的心中風情畫。

新北市府副秘書長張其強表示，新北市擁有豐富的藝術家資源，是最大的利基，近年持續挖掘、研究、整理在地重要藝術家，已經陸續辦理許多前輩大師展覽，這次透過展覽將在地深耕超過一甲子的梁丹丰教授介紹給大家，希望民眾更認識新北之美。張其強現場也對家屬將展覽作品全數捐贈新北市，表達感謝並贈予感謝狀。

梁丹丰1949年來台後即長居新北永和，最為知名的是其旅遊寫生之作，長年遠行於國內外，推展觀光旅遊，促進邦交友誼。這次展出的百餘件作品，是家屬整理其最後的珍貴畫作時，挑選出的水彩、鉛筆、油畫及水墨作品，更有超過一半未曾面世展出，不僅有最負盛名的旅遊風景寫生，還有水墨、鉛筆作品等。值得一提的是，這次展出有較多篇幅的花卉描寫，許多是千禧年以後的創作，溫暖的筆觸反映了畫家的心靈世界。

文化局表示，傳承是本次展覽的另一重點。這次同步展出其三位子女梁銘毅、梁銘剛、梁銘潛的畫作，他們三位各有自己的繪畫風格，然而如同他們自己所說「繪畫與旅行是他們傳承的基因」，在殊異的創作裡又有同歸的旨趣。此外，現場也展示重製梁丹丰於1967年重繪父親梁鼎銘的〈惠州戰蹟圖〉，獨特的戰畫風格，展現不同世代，不同時代的藝術傳承。