快訊

錯把鳳梨酥當水餃害業者遭禁輸中？ 吳秀梅：有人故意造謠

不會自己改？主管要求員工「LINE用真名」 網曝1族群恐不懂

菸酒已戒！男突「胃腫瘤出血」 醫搖頭：吃1種水果害的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫家梁丹丰新北板橋藝文中心特展 百件珍藏首展出

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
知名藝術家梁丹丰辭世後首次公開展覽，本次展出梁丹丰深埋庫房許多從未展出的珍貴畫作。記者李定宇／攝影
知名藝術家梁丹丰辭世後首次公開展覽，本次展出梁丹丰深埋庫房許多從未展出的珍貴畫作。記者李定宇／攝影

新北市板橋藝文中心自即日起至明年2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」，是知名藝術家梁丹丰辭世後首次公開展覽，本次展出梁丹丰深埋庫房許多從未展出的珍貴畫作，一窺其最難以割捨的心中風情畫。

新北市府副秘書長張其強表示，新北市擁有豐富的藝術家資源，是最大的利基，近年持續挖掘、研究、整理在地重要藝術家，已經陸續辦理許多前輩大師展覽，這次透過展覽將在地深耕超過一甲子的梁丹丰教授介紹給大家，希望民眾更認識新北之美。張其強現場也對家屬將展覽作品全數捐贈新北市，表達感謝並贈予感謝狀。

梁丹丰1949年來台後即長居新北永和，最為知名的是其旅遊寫生之作，長年遠行於國內外，推展觀光旅遊，促進邦交友誼。這次展出的百餘件作品，是家屬整理其最後的珍貴畫作時，挑選出的水彩、鉛筆、油畫及水墨作品，更有超過一半未曾面世展出，不僅有最負盛名的旅遊風景寫生，還有水墨、鉛筆作品等。值得一提的是，這次展出有較多篇幅的花卉描寫，許多是千禧年以後的創作，溫暖的筆觸反映了畫家的心靈世界。

文化局表示，傳承是本次展覽的另一重點。這次同步展出其三位子女梁銘毅、梁銘剛、梁銘潛的畫作，他們三位各有自己的繪畫風格，然而如同他們自己所說「繪畫與旅行是他們傳承的基因」，在殊異的創作裡又有同歸的旨趣。此外，現場也展示重製梁丹丰於1967年重繪父親梁鼎銘的〈惠州戰蹟圖〉，獨特的戰畫風格，展現不同世代，不同時代的藝術傳承。

「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」即日起至112年2月19日在新北市藝文中心展出，歡迎闔家前往觀賞，建議觀眾自備手機、耳機，現場觀畫掃描QRCode，可以聆聽到畫作的導覧解說。

新北市板橋藝文中心自即日起至明年2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」。記者李定宇／攝影
新北市板橋藝文中心自即日起至明年2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」。記者李定宇／攝影

延伸閱讀

新北義交指揮交通遭小貨車撞死 肇事駕駛辯：玻璃起霧、視野不佳

影／影片曝光！新北聯結車天雨下山 滑出車道撞山壁

德國耶誕市集今登場 新北市民廣場化身德國耶誕村

新北大手牽小手國樂聯展 跨校兄弟檔同台吸睛

相關新聞

板橋江翠北重劃區欲蓋市場遭砲轟 新北市府：尚未定案

新北市城鄉局公告的板橋浮洲都市計畫變更通盤檢討案，欲將江翠北重劃區新大樓旁的住宅用地改為市場用地，興建零售市場，引發居民...

畫家梁丹丰新北板橋藝文中心特展 百件珍藏首展出

新北市板橋藝文中心自即日起至明年2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」，是知名藝術家梁丹丰辭世後首次公開展覽，...

新北貢寮鮑貢鱻餐盒搶手 台北希望廣場24日漁貨開賣

新北市貢寮九孔鮑及黑盤鮑進入盛產季節，市府今天在貢寮區漁會舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」活動，安排現烤貢寮鮑及白帶魚試吃。農...

寒流發威啟動街友避寒所 台北市：未設任何入住條件

受到寒流影響，氣象局針對全台18縣市發布低溫特報，北市政會局自12月17日至18日，因應夜間溫度低於12度以下，啟動街友...

三重明志路橋昨天拆除完畢 新北4年拆除36座陸橋達標

新北市工務局昨天完成三重區明志陸橋拆除工程，累計4年共拆除36座人行陸橋達標。工務局表示，每座陸橋拆除前均通過「新北市人...

熊好券終極加碼遭質疑 議員：市府在賭博 柯文哲：沒超過預算

北市府前天宣布熊好券2.0「終極加碼」，北市議員吳沛憶昨指出，終極加碼後，發出面額也超過3.3億，相加金額至少6億900...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。