新北貢寮鮑貢鱻餐盒搶手 台北希望廣場24日漁貨開賣
新北市貢寮九孔鮑及黑盤鮑進入盛產季節，市府今天在貢寮區漁會舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」活動，安排現烤貢寮鮑及白帶魚試吃。農業局長李玟頒發「鮑鱻料理之戰」獲獎團隊，現場聚集不少民眾搶購限量貢寮鮑超值福袋，還有集眾海味的貢鱻餐盒，品嘗鮮美料理。
「鮑鱻料理 美味鮑到」活動上午10點45分登場，一次享用貢寮鮑、白帶魚、小卷、小紫菜等貢寮在地食材的貢鱻餐盒，打健康料理概念，販售攤位開賣前就見大排長龍。超值福袋原價880元，內容物有貢寮鮑、白帶魚切塊及魚捲等漁產品，今天只花680元就能買到，還送貢寮鮑50元折價券。
來自基隆的盧姓男子說，之前有聽說冬季貢寮澳底漁港會舉辦貢寮鮑產地活動，但沒參加過。今年特別事先查資訊，今天與朋友一起參加，很高興有買到貢鱻餐盒，現場現烤的貢寮鮑、白帶魚也都非常美味。
農業局在也會場舉辦鮑鱻料理之戰，以貢寮鮑為主材料進行料理比賽，共有10組在地料理達人及餐飲科系學生組隊參加。農業局邀請料理女王蔡季芳和海洋大學食品系老師張祐維、養殖系老師黃之暘擔任評審。
經國管理暨健康學院餐飲廚藝管理系學生組成的「龍龍廚房」團隊，製作「鮑魚三吃」贏得冠軍。學生代表呂柏序說，貢寮鮑是很美味的食材，今天以開胃小點的方式製作「鮑魚三吃」料理，很高興獲得評審肯定。農業局將把得獎主廚料理過程製作成教學影片，讓民眾在家也輕鬆烹調出美味的貢寮鮑料理。
「擁鮑貢寮體驗之旅」貢寮1日遊程首發團今天出遊，上午前往貢寮鮑養池，由養殖達人李勝興帶領大家認識貢寮鮑，體驗餵食、料理及品嘗貢寮鮑。接著前往澳底漁港享用貢鱻餐盒，再到卯澳漁村DIY石花菜料理。另外還推出客製化遊程，帶領遊客了解貢寮鮑產業對生態永續的重要性，品嘗海水飼養的貢寮鮑。
農業局長李玟表示，新北貢寮鮑飼養於貢寮沿海潮間帶養殖池，寬闊的飼養空間及潮汐換水，加上零用藥天然養殖及漁業處定期抽檢把關，是大家可以安心享用的在地美味。
農業局「鮑食小棧」24、25日在台北希望廣場登場，有產地直送的貢寮鮑、白帶魚、鯖魚和小卷等東北角漁特產品，歡迎民眾前往選購。「貢鱻餐盒」後續也可在「2022貢寮鮑」官方網頁訂購，相關訊息可上網（http://www.gongliao-abalone.com.tw/）查詢。
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