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寒流發威啟動街友避寒所 台北市：未設任何入住條件

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
衛生福利部長薛瑞元、政務次長李麗芬、司長蘇昭如及副司長楊雅嵐，以及北市社會局長周榆修等，於17日晚間，赴艋舺公園、萬華避寒所及台北車站進行街友夜訪，致贈暖暖包與防疫口罩。圖／北市社會局提供
衛生福利部長薛瑞元、政務次長李麗芬、司長蘇昭如及副司長楊雅嵐，以及北市社會局長周榆修等，於17日晚間，赴艋舺公園、萬華避寒所及台北車站進行街友夜訪，致贈暖暖包與防疫口罩。圖／北市社會局提供

受到寒流影響，氣象局針對全台18縣市發布低溫特報，北市政會局自12月17日至18日，因應夜間溫度低於12度以下，啟動街友低溫關懷服務，開設街友避寒所，未設置任何入住條件，並出動社工逐一告知街友，且提醒有飲酒習慣者，勿喝酒取暖，以免失溫，另可撥打1999求助。

衛生福利部長薛瑞元、政務次長李麗芬、司長蘇昭如及副司長楊雅嵐，以及北市社會局長周榆修等，於17日晚間，赴艋舺公園、萬華避寒所及台北車站進行街友夜訪，致贈暖暖包與防疫口罩，在寒冬中為街友送上溫暖的關懷與禦寒物資，也關懷街友的健康狀況，並再次勸導入住避寒所。

社會局表示，因應此次低溫冷氣團，社會局12月9日已啟動街友大夜訪，12區社福中心針對轄區內街友進行訪視關懷並放禦寒物資，近日社工更逐一勸導街友入住中途之家或返家，以保障生命健康安全。因應夜間溫度低於12度以下，社會局針對台北車站及萬華區等街友聚集處成立臨時避寒所，皆未設置任何入住條件，鼓勵街友儘可能前往社會局開設的避寒所過夜。

周榆修表示，低溫期間，長輩與體弱者應多加留意身體狀況，民眾如有禦寒物資需求者，經社工評估後可就近向社會局各區社會福利服務中心領取，另再次呼籲街頭朋友們於低溫期間接受收容，如有需要，可撥打1999求助，並提醒有飲酒習慣者，千萬不要喝酒取暖，以免失溫，注意自己的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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