三重明志路橋昨天拆除完畢 新北4年拆除36座陸橋達標
新北市工務局昨天完成三重區明志陸橋拆除工程，累計4年共拆除36座人行陸橋達標。工務局表示，每座陸橋拆除前均通過「新北市人行陸橋、地下道存廢標準程序」完成相關檢討流程，獲得地方共識後再執行拆除工程，未來將持續打造友善人行環境，呈現嶄新市容面貌。
負責拆橋作業的養工處指出，以往交通政策多是「以車為主」，透過廣設人行陸橋減少汽機車停等路口時間，隨著時代變遷，改為「以人為主」的人本環境，提供行人舒適、便利及安全的平面行走空間，以致人行陸橋使用率低，陸橋墩柱和樓梯反而造成行人通行及行車視線的阻礙。
因此，工務局提倡「減法工程」，在完善的行人平面穿越動線前提下，逐步拆除使用率低的人行陸橋，提供市民更友善的通行環境。
養工處說，市府從2019年1月開始第一座新店民族陸橋拆除工程，17日三重明志陸橋功成身退後，達成4年拆除36座陸橋的里程碑。
養工處表示，陸橋拆除不僅是公共工程的執行，更牽動民眾對地方的回憶，因此陸續透過舉辦攝影比賽、原陸橋橋址處設置QR Code橋誌地磚，及吊大梁拆除陸橋儀式（板橋小東門陸橋）等活動，讓民眾緬懷陸橋過去的身影，一同見證新北市城市風貌的進步。
工務局指出，市府近年推動「減法工程」的城市概念，4年拆除36座人行陸橋即是「減法工程」成果最好的證明，未來養工處也會持續推動拆除閒置陸橋及地下道，為新北市建構友善人本環境。
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