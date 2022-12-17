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德國耶誕市集今登場 新北市民廣場化身德國耶誕村

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北歡樂耶誕城今年首次與德國經濟辦事處聯手舉辦德國耶誕市集。記者江婉儀／攝影
新北歡樂耶誕城今年首次與德國經濟辦事處聯手舉辦德國耶誕市集。記者江婉儀／攝影

新北歡樂耶誕城首度舉辦「德國耶誕市集」，在今天下午揭幕，現場攤位於上午11點至晚間10點對外營業，吸引許多民眾慕名而來。德國人過節不可缺少的耶誕傳統糕點「史多倫」及「熱紅酒」也來到市民廣場，滿溢的甜酒香和糕餅香，不用出國就能感受濃濃的德國耶誕節氣氛。

新北市副市長謝政達表示，新北歡樂耶誕城今年首次與德國經濟辦事處聯手舉辦德國耶誕市集，現場邀請許多來自德國的朋友帶著家鄉美食、飲品和各種商品，與臺灣民眾分享最原汁原味的耶誕文化傳統，與民眾們創造更多美好互動回憶。

德國經濟辦事處處長林百科今也抵達現場，邀請謝政達一同逛市集，品嘗各式超道地德式佳餚，現場還有裝飾品、廚房用品、織品及玩具小物等產品，營造歡樂無比的耶誕氣氛。

觀旅局表示，德國耶誕市集於今、明兩天於上午11點至晚上10點，超過50家德國攤販在新北市市民廣場和民眾見面，現場包含德國糕點史多倫、德國啤酒、麵包糕點、節慶裝飾品等應有盡有，充滿濃厚耶誕氛圍。

此外，台東縣政府今年由副縣長王志輝率隊前來參加新北歡樂耶誕城活動，在會場推廣鳳梨釋迦及在地農產品，讓前來參與耶誕城活動的民眾，也可以品嘗臺東在地直送的美味。更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北歡樂耶誕城今年首次與德國經濟辦事處聯手舉辦德國耶誕市集。記者江婉儀／攝影
新北歡樂耶誕城今年首次與德國經濟辦事處聯手舉辦德國耶誕市集。記者江婉儀／攝影

德國 歡樂耶誕城

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