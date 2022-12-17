鴻海進駐帶動新北電動車發展 本月24、25日「這幾處」可試乘電動巴士

新北市府今與鴻海科技在新店寶高智慧產業園區舉辦「2023電動車產業校際人才交流論壇」。經發局長何怡明說，寶高智慧產業園區一期已招商已達9成9，盼鴻海科技的進駐與園區內進駐廠商合作，帶動新北市電動車發展。此外，鴻海集團將在12月24日與25日兩天，在五股公有零售市場、五股市民活動中心、五福路圓環等站點，辦理試乘電動巴士MODEL T活動。

市府繼昨日舉辦「2022永續城市論壇」，今日接力在新店寶高智慧產業園區舉辦「2023電動車產業校際人才交流論壇」。何怡明表示，新北市擁有30萬間公司行號及工廠，產業儲備人才充裕，且6成具有大專院校以上的學歷。市府為推動智慧城市產業發展，以1年8個月的時間快速完成「新店寶高智慧產業園區」，將產業所需的研發、設計、實驗與製造集結於園區，現已招商已達9成9。盼鴻海科技與園區內進駐廠商彼此技術合作，帶動新北市的電動車產業發展。

鴻海集團人資長夏國安表示，本次論壇以電動車生態系為主軸，集結MIH聯盟執行長鄭顯聰、軟體研發中心策略發展處資深副理薛茉凡等人，分享電動車產業未來發展及人才需求。論壇還特別安排電動巴士MODEL T，提供捷運新店站到寶高園區之間的交通接駁，希望透過活動，加速產業相關人才培育。

經發局說明，在全球淨零趨勢下，汽車產業朝向電動化、智慧化等多樣化發展，需要軟體、晶片、巡航情境定義等各面向的多元人才，而鴻海集團以寶高智慧產業園區作為電動車研發基地，將電動車產業的技術、人才留在新北；此外，新北市已進入大開發時代，以點（工業區立體化）、線（微笑三線交通路網沿線）及面（園區報編及都計通檢）發展6大產業核心區域，其中新店、中和規劃為智慧電動車、高階醫材及綠能產業聚落。